В уряді хочуть невикористані вакцини проти COVID-19 продавати приватним клінікам

В уряді вже мають план, що будуть робити з вакцинами, які не встигатимуть використати.

Про це повідомляють джерела "Української Правди. Життя" в Кабміні.

Згідно з національним планом вакцинації, під час першого етапу мають вакцинувати 114 тисячі лікарів, 40-45 тисячі військових та 100 тисяч осіб із групи ризику.

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З 1 березня має запрацювати електронна база обліку вакцинованих осіб.

"Враховуючи те, що добровільно готові вакцинуватись 40-43%, то в уряді розраховують на першому етапі вакцинувати хоча б 160 тисяч осіб.

Вакцини, які не встигнуть використати, держава сподівається передати по собівартості в приватні клініки, які розпочнуть вакцинацію людей, які мають намір їхати за кордон", – повідомило джерело у Кабміні.

За інформацію джерел "УП. Життя" в уряді, можливо, це станеться ще до 1 травня.

За попередніми розрахунками уряду, Кабмін сподівається, що за два роки в Україні буде вакциновано 20-22 млн осіб.

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Для цього Міністерство охорони здоров'я разом з Мінкультом та Мінцифри розробляють план популяризації вакцинації.

Нагадаємо, в Україні триває перший тиждень імунізації населення проти коронавірусної інфекції.

За дві попередні доби в Україні встигли вакцинувати 1338 українця.

Першими вакцинують медиків, однак поки що вони не охоче погоджуються на імунізацію.

Так, із 24 медичних працівників реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні лише двоє погодилися на вакцинування проти COVID-19.

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