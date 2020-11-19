Якщо 95% людей будуть носити маски, локдауну можна уникнути – ВООЗ

Нового локдауну в Європі можна уникнути, якщо майже всі носитимуть маски.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, повідомляє The Guardian.

"Я дотримуюся позиції, що локдаун - це крайній захід. Локдауну можна уникнути, якщо маску носитиме 95% людей", - зазначив Ганс Клюге.

Нагадаємо, в Україні 83% опитаних вважають, що часто одягають захисну маску, 14% – інколи або рідко, 3% – майже ніколи.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

За словами Клюге, початкові школи повинні залишатися відкритими, додавши, що діти і підлітки не є основними поширювачами вірусу SARS-CoV-2, тому закриття шкіл - неефективне.

Нагадаємо, в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, у школах хворіють менше 1% учнів, персоналу та вчителів.

Тому змінювати формат навчання у школах і садках наразі не планують.

Також в ЮНІСЕФ вважають, що хоча діти можуть передавати вірус одне одному та старшим віковим групам, переваги від роботи шкіл за умови дотримання основних заходів безпеки перевищують фактори, пов’язані із їх закриттям.

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