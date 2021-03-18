У ЦГЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину проти COVID-19 від Pfizer

Першу партію вакцини проти коронавірусної хвороби від компанії Pfizer Україна отримає в квітні.
Про такі терміни розповів завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заіка в коментарі телеканалу "Дом".
За його словами, вакцина цього виробника буде надходити в Україну траншами.
Поставки передбачені також у другій половині 2021 року.
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"У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі.
Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно.
Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну", – розповів Заіка.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Pfizer проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.
Препарат Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, що "вчать" наш імунітет, як захиститись від COVID-19. Вона ефективна на 95%.
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