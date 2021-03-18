У ЦГЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину проти COVID-19 від Pfizer

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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18 березня 2021

Першу партію вакцини проти коронавірусної хвороби від компанії Pfizer Україна отримає в квітні. 

Про такі терміни розповів завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Олександр Заіка в коментарі телеканалу "Дом".

За його словами, вакцина цього виробника буде надходити в Україну траншами. 

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Поставки передбачені також у другій половині 2021 року. 

 Фото belchonock/Depositphotos

"У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. 

Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. 

Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну", – розповів Заіка.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Pfizer проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Препарат Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, що "вчать" наш імунітет, як захиститись від COVID-19.  Вона ефективна на 95%.

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