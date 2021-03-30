Степанов розповів, що через COVID-19 у реанімацію потрапляють навіть молоді люди

Британський штам коронавірусу більш заразний, характеризується високим відсотком ускладнень та важким перебігом COVID-19.

Через нього в реанімацію потрапляють навіть молоді люди без супутніх захворювань, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 30 березня.

"Він вкладає в реанімацію навіть молодих людей без супутніх захворювань. Наші лікарі навчилися боротися і проти цього штаму. Однак, просто вилікувати людину від COVID-19 вже не достатньо", – розповів Степанов.

За його словами, медики фіксують до 70% різних постковідних ускладнень.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

"Унаслідок мутації вірусу та появи його нових небезпечних штамів, зокрема, і британського, який сьогодні фактично тероризує нашу країну, на передній план виходить необхідність постковідної реабілітації", – наголосив міністр.

Нагадаємо, штам також характеризується відсутністю безсимптомних випадків. У пацієнтів часто спостерігається важкий перебіг хвороби.

Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки, центральну нервову систему, також печінку.

Нагадаємо, британський штам коронавірусу на території України виявив Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського НАМН.

За словами Степанова, британський штам COVID-19 вже поширився всією Україною.

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