Вчені придумали, як вбити коронавірус менше ніж за секунду

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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28 квітня 2021

Вчені з Техаського університету A&M знайшли спосіб, як швидко знищити коронавірус, який спричиняє COVID-19, пише видання Phys.org.

Їхнє дослідження опублікували у журналі Biotechnology and Bioengineering.

Науковці виявили, що нагрівання розчину, що містить коронавірус, до 72 °C протягом менше секунди може знизити кількість вірусу в 100 тисяч разів, що достатньо для нейтралізації патогена і запобігання його передачі.

Термальну обробку для нейтралізації COVID-19 використовували і раніше, але в попередніх дослідженнях коронавірус нагрівали від однієї до 20 хвилин. 

Такий період часу не є практичним рішенням, оскільки застосування тепла протягом тривалого періоду – це складно і дорого.

Фото: hazem.m.kamal@gmail.com/Depositphotos

Тому термічна обробка за менш ніж секунду є можливим рішенням, яке допоможе зменшити розповсюдження COVID-19 повітряно-крапельним шляхом, вважають дослідники.

Також цей метод можна реалізувати в системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

Вчені вважають, що термічна обробка ймовірно ефективна і щодо інших вірусів, зокрема для грипу, який поширюється повітряно-крапельним шляхом. 

"Грип менш небезпечний, але все одно буває смертельним, тому якщо це призведе до розробки системи очищення повітря, то матиме велике значення не тільки для коронавірусу, але і для інших вірусів, що передаються через повітря", – вважає Арум Ган, один із авторів дослідження. 

Нагадаємо, вчені дослідили, що коронавірус може "жити":

  • до 3 годин – на cанітарно-гігієнічному папері і серветках,
  • до 4 годин – на міді,
  • до 24 годин – на картоні,
  • до 50 годин – на сталі,
  • до  2 днів – на обробленій деревині тканині та одягу,
  • до  2-3 днів на пластику,
  • до 7 днів – на медичних масках (на внутрішньому шарі маски вірус був активним протягом чотирьох діб)
  • до 28 днів – на склі, нержавіючій сталі і банкнотах.

Проте ризик заразитися через поверхні – низький.

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