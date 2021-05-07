Експерти вважають, що виявили новий симптом постковіду – коронавірусні нігті

Дарія Поперечна УП.Життя
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7 травня 2021

Експерти виявили, що після перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів спостерігаються зміни нігтьової пластини. 

Цей симптом отримав назву "ковідні нігті", пишуть у медичному виданні Health.

Проте саме явище не є новим – такі зміни нігтя мають назву "лінії Бо". 

Вони проявляються у формі заглиблень, які проходять горизонтально по нігтьовій пластині. 

Нещодавно про їхній зв'язок з коронавірусною хворобою написав британський епідеміолог Тім Спектр на своїй сторінці у Twitter.

"Ковідні нігті" розпізнаються по чіткій лінії, яка залишається, коли відновлюється ріст нігтів після зараження.

Це може протікати без жодного висипу і виглядати цілком безпечно", – розповідає експерт.  

Такий симптом спостерігається не безпосередньо під час перебігу COVID-19, частіше – за 2-3 місяці після хвороби.  

"Коли ви відчуваєте серйозний фізіологічний стрес, наприклад, хворобу, відбувається зрушення в нігтьовому циклі.

Зазвичай це помітно на всіх нігтях (не лише на одному) і, можливо, навіть на нігтях ніг", – розповідає дерматолог Доріс Дей.

За словами лікаря, ці лінії можуть виглядати, як поглиблення, вм'ятини або гребені. 

При цьому такий симптом не обов'язково з'являється у всіх людей, які перехворіли COVID-19.

Крім того, інші інфекційні хвороби також можуть спровокувати це явище. 

"Будь-які системні захворювання можуть порушити ріст нігтів, що може відбитися на відхиленнях у їхньому зовнішньому вигляді.

Це можна побачити при будь-якій важкій хворобі", – розповідає науковий співробітник Центру Джона Хопкінса Амеш Адаля.

Наприклад, порушення нігтів може проявитися під час хвороб, які викликають високу температуру або хімієтерапії.  

Медики заспокоюють, що такі прояви не є небезпечними та лише вказують на те, що тіло перебороло якесь захворювання.

А лінії зникнуть самостійно без медичного втручання. 

Раніше незвичним симптомом коронавірусної хвороби вважалася втрата нюху і смаку

Деякі пацієнти також виявляли в себе ще кілька дивних ознак цієї хвороби, наприклад, "коронавірусні ноги", випадіння волосся або проблеми зі слухом.

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