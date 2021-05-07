Експерти вважають, що виявили новий симптом постковіду – коронавірусні нігті

Експерти виявили, що після перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів спостерігаються зміни нігтьової пластини.

Цей симптом отримав назву "ковідні нігті", пишуть у медичному виданні Health.

Проте саме явище не є новим – такі зміни нігтя мають назву "лінії Бо".

Реклама:

Вони проявляються у формі заглиблень, які проходять горизонтально по нігтьовій пластині.

Нещодавно про їхній зв'язок з коронавірусною хворобою написав британський епідеміолог Тім Спектр на своїй сторінці у Twitter.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc — Tim Spector (@timspector) May 3, 2021

"Ковідні нігті" розпізнаються по чіткій лінії, яка залишається, коли відновлюється ріст нігтів після зараження.

Це може протікати без жодного висипу і виглядати цілком безпечно", – розповідає експерт.

Такий симптом спостерігається не безпосередньо під час перебігу COVID-19, частіше – за 2-3 місяці після хвороби.

Реклама:

"Коли ви відчуваєте серйозний фізіологічний стрес, наприклад, хворобу, відбувається зрушення в нігтьовому циклі.

Зазвичай це помітно на всіх нігтях (не лише на одному) і, можливо, навіть на нігтях ніг", – розповідає дерматолог Доріс Дей.

За словами лікаря, ці лінії можуть виглядати, як поглиблення, вм'ятини або гребені.

При цьому такий симптом не обов'язково з'являється у всіх людей, які перехворіли COVID-19.

Крім того, інші інфекційні хвороби також можуть спровокувати це явище.

"Будь-які системні захворювання можуть порушити ріст нігтів, що може відбитися на відхиленнях у їхньому зовнішньому вигляді.

Це можна побачити при будь-якій важкій хворобі", – розповідає науковий співробітник Центру Джона Хопкінса Амеш Адаля.

Наприклад, порушення нігтів може проявитися під час хвороб, які викликають високу температуру або хімієтерапії.

Медики заспокоюють, що такі прояви не є небезпечними та лише вказують на те, що тіло перебороло якесь захворювання.

А лінії зникнуть самостійно без медичного втручання.

Раніше незвичним симптомом коронавірусної хвороби вважалася втрата нюху і смаку.

Деякі пацієнти також виявляли в себе ще кілька дивних ознак цієї хвороби, наприклад, "коронавірусні ноги", випадіння волосся або проблеми зі слухом.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".