Чи може через COVID-19 випадати волосся?

Після коронавірусної хвороби може випадати волосся?

З цим питанням в рамках спецпроекту "Запитай Життя" ми звернулись до трихолога та дерматолога Кузьми Хобзея.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Кузьма Хобзей, трихолог та дерматолог

Тривожні припущення про те, що від COVID-19 може випадати волосся з'являлись в деяких західних медіа.

Наприклад, про це писало видання Huffington Post, з посиланням на липневе опитування.

В ході опитування 1500 тих, хто одужав після COVID-19, виявилось, що випадіння волосся було одним з 25 найбільш розповсюджених симптомів, які переживали люди.

То це час для нової сенсації?

Не зовсім.

Як пояснює трихолог та дерматолог Кузьма Хобзей, таке випадіння волосся на фоні вірусного захворювання називається телогеновою або дифузною алопецією.

Простими словами – це тимчасове випадіння волосся, яке може спричинити певний стрес, який переніс ваш організм.

В нашому матеріалі про волосся ми вже перераховували можливі причини такого типу облисіння.

Серед них:

емоційний стрес;

хвороби та їхнє лікування – рак, анорексія, інфекції тощо;

післяпологовий стан;

антидепресанти;

ліки проти глаукоми;

гормональні препарати, наприклад, протизаплідні пігулки;

препарати проти тахікардії, бета-блокатори тощо.

На дифузному випадінні волосся часто заробляють гроші косметичні салони, які пропонують коштовні ін’єкції або ампули ніби з супердієвими препаратами.

Проте частіше за все цей тип випадіння волосся проходить самостійно, заспокоює Кузьма Хобзей.

Чому ж волосся випадає?

Як пояснює трихолог, дифузну алопецію можна спостерігати й після COVID-19, і після вітряної віспи, і після грипу.

"Таких пацієнтів вже було чимало в моїй практиці.

Таке випадіння волосся після хвороби можна пояснити тим, що під час хвороби, стресу чи народження дитини, всі ресурси організм кидає на відновлення або боротьбу з хворобою.

І повноцінний ріст волосся – просто не в пріоритеті", – уточнює трихолог.

Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Лікар додає, що частіше за все випадіння волосся починається місяці через 2-3 після хвороби, стресової події або, наприклад, пологів:

"Спочатку волосся передчасно завершує свою фазу росту.

Далі йде фаза відпочинку: стрижень волосся від’єднується від фолікула (перестає рости), але не випадає. Випаде він пізніше, коли за 2,5-3 місяці з відпочилого фолікула почне рости нове волосся".

Трихолог говорить, що випадіння волосся може бути відчутним – до 20% шевелюри може нас покинути й вплинути на це практично неможливо.

Проте можна вплинути на нове волосся, яке починає рости, а саме подбати про здорове харчування, ретельний догляд тощо.

"Якщо ж випадіння волосся не зменшується, то варто звернутись до трихолога.

Є ризик, що гостре випадіння може перерости в хронічне.

А з таким типом облисіння важче боротися", – застерігає лікар.

Наталія Бушковська, УП.Життя

Титульне фото AndrewLozovyi/Depositphotos

