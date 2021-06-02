Коли виробляється ефективний захист проти COVID-19 після щеплення. Пояснення МОЗ

Ефективний захист проти коронавірусної хвороби виникає не одразу після вакцинації.

Людина вважається повністю імунізованою проти COVID-19 лише після 2 тижнів від моменту отримання другої дози вакцини.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

"Якщо ви вакцинувалися лише одною дозою, або з моменту другого щеплення ще не збігло два тижні – ви не вважаєтеся повністю імунізованим і ще не маєте ефективного захисту від хвороби", – застерігають у міністерстві.

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При цьому люди, які приймають ліки, що пригнічують імунітет, можуть також бути захищеними не повністю.

Тому їм потрібно продовжувати дотримуватися протиепідемічних вимог.

Нагадаємо, що після вакцинації, людина все ще може заразитися коронавірусом – на це є кілька причин.

При цьому навіть одна доза вакцини проти COVID-19 зменшує поширення вірусу до 50%.

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