У Одесі відкриють три нових центри вакцинації проти COVID-19

У Одесі планують відкрити три нових центри для вакцинації громадян проти COVID-19.
Про це повідомили у Одеському обласному центрі громадського здоров'я.
Локації працюватимуть лише в неділю (6 червня) з 9 до 17 години.
Центри щеплення будуть працювати за адресами:
- ТЦ "Мегадом", вул. Толбухіна, 135;
- ТЦ "Fontan Sky", пров. Семафорний;
- ЗОШ №15, вул. Кримська, 80-А.
|Фото Esbenklinker/Depositphotos
"Щеплення вакциною Coronavac тут зможуть отримати люди, що попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи у додатку "ДІЯ".
Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями", – зауважують в Одеському ЦГЗ.
Крім того, на щеплення можна буде записатися особисто зателефонувавши у будь-який центр. Номери телефонів можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, що в Одесі вже функціонував один центр вакцинації, який розташовувався на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".
Проте цього тижня у місцевому центрі громадського здоров'я не анонсували його відкриття.
Крім Одеси, центри імунізації також працюють у Києві, Львові, Полтаві та Тернополі.
Попередньо у Міністерство охорони здоров'я у коментарі "Українській правді. Життя" розповіли, що з надходженням нових партій вакцин та ініціативи місцевої влади такі центри можуть почати працювати і в інших містах.
Як проходить вакцинація у центрах щеплень, та що потрібно мати із собою для імунізації, читайте у нашому матеріалі.
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