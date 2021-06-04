У Одесі відкриють три нових центри вакцинації проти COVID-19

У Одесі планують відкрити три нових центри для вакцинації громадян проти COVID-19.

Про це повідомили у Одеському обласному центрі громадського здоров'я.

Локації працюватимуть лише в неділю (6 червня) з 9 до 17 години.

Центри щеплення будуть працювати за адресами:

ТЦ "Мегадом", вул. Толбухіна, 135;

ТЦ "Fontan Sky", пров. Семафорний;

ЗОШ №15, вул. Кримська, 80-А.

Фото Esbenklinker/Depositphotos

"Щеплення вакциною Coronavac тут зможуть отримати люди, що попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи у додатку "ДІЯ".

Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями", – зауважують в Одеському ЦГЗ.

Крім того, на щеплення можна буде записатися особисто зателефонувавши у будь-який центр. Номери телефонів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, що в Одесі вже функціонував один центр вакцинації, який розташовувався на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".

Проте цього тижня у місцевому центрі громадського здоров'я не анонсували його відкриття.

Крім Одеси, центри імунізації також працюють у Києві, Львові, Полтаві та Тернополі.

Попередньо у Міністерство охорони здоров'я у коментарі "Українській правді. Життя" розповіли, що з надходженням нових партій вакцин та ініціативи місцевої влади такі центри можуть почати працювати і в інших містах.

Як проходить вакцинація у центрах щеплень, та що потрібно мати із собою для імунізації, читайте у нашому матеріалі.

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