Влітку Україна має отримати 13 млн доз вакцини проти COVID-19 – Шмигаль

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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21 липня 2021

До осені Україна повинна отримати ще 13 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної хвороби.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 21 липня. 

За його словами, вакцин проти COVID-19 вистачить для всіх охочих. 

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"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцин. 

Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх охочих.

В Україні наразі доступні чотири види вакцин, кожна з яких ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби і рятує життя", – зауважив Шмигаль. 

 Фото tomisl.z/Depositphotos

Раніше прем’єр наголошував, що до кінця липня в Україну має надійти понад 8 млн доз вакцин проти коронавірусної хвороби.

Серед них COVID-вакцини Moderna та Novavax.

Якими вакцинами наразі проводять щеплення проти COVID-19 в Україні та про їхні особливості, можете прочитати у нашому матеріалі. 

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Нагадаємо, що 21 липня в Україні стартував 5 етап вакцинації проти коронавірусної хвороби, під час якого отримати щеплення можуть всі охочі громадяни віком від 18 років. 

При цьому певні групи населення досі залишаються пріоритетними для імунізації. 

"Попри старт 5 етапу вакцинації для уряду залишаються пріоритетом такі групи, як медики, освітяни, соціальні працівники, військові, люди літнього віку та люди із супутніми захворюваннями. 

Саме ці групи найбільш вразливі до COVID-19 їм і надалі буде надаватися пріоритет у вакцинації", – розповів Шмигаль. 

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