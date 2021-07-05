"Вдома" повертається: у МОЗ роз'яснили нові правила в'їзду в Україну

Громадяни України, які повернулися з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, з 2 липня мають встановити додаток "Вдома" для самоізоляції. Або ж показати на кордоні негативний результат тесту на антиген COVID-19, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Вимога стосуватиметься тих, хто перебував у вищезгаданих країнах понад 7 днів протягом останніх 2 тижнів та не пройшли або мають позитивний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу.

У МОЗ наголошують, що експрес-тест на антиген потрібно буде здавати безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Якщо результат буде негативний, встановлювати додаток "Вдома" – не потрібно.

"Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. У протилежному разі необхідно буде пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку "Вдома", – пояснюють у міністерстві.

Достроково завершити самоізоляцію через "Вдома", як і раніше, можна буде через отримання негативного результату тесту, розповідає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Для іноземців та осіб без громадянства без негативного результату такого тесту перетин державного кордону буде заборонений.

"У великих міжнародних пунктах пропуску через державний кордон у зоні прикордонного контролю вже працюють пункти тестування, в якому можна буде зробити швидкий тест", – запевняють у МОЗ.

Такі зміни впроваджують у зв'язку з тим, що Україна вводить запобіжні заходи, щоб не допустити розповсюдження нового штаму вірусу "Дельта".

Умови в’їзду в Україну з інших країн не змінювалися. Оскільки Україна знаходиться в "зеленій" зоні, застосунок "Вдома" встановлювати не потрібно.

Нагадаємо, з 2 липня змінився порядок в’їзду в Україну з чотирьох країн через загрозу поширення COVID-штаму "Дельта".

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.