У київському центрі щеплень вакцинуватимуть препаратом Moderna

В Києві відкрито онлайн-запис на щеплення проти коронавірусної хвороби вакциною Spikevax від Moderna.
Отримати вакцинацію препаратом можна лише за попереднім записом у столичному центрі масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі.
Наразі запис на імунізацію вакциною відкритий лише на 4 дні (22-25 липня), повідомляють в електронній медичній системі HELSI.ME.
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Отримати щеплення вакциною Spikevax можуть всі охочі віком від 18 років.
У Helsi нагадують, що в МВЦ люди віком від 60 років можуть отримати щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer за попереднім записом.
Препарат CoronaVac доступний у центрі вакцинації для щеплення всіх охочих віком від 18 років.
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