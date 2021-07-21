У київському центрі щеплень вакцинуватимуть препаратом Moderna

Дарія Поперечна УП.Життя
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21 липня 2021

В Києві відкрито онлайн-запис на щеплення проти коронавірусної хвороби вакциною Spikevax від Moderna. 

Отримати вакцинацію препаратом можна лише за попереднім записом у столичному центрі масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі. 

Наразі запис на імунізацію вакциною відкритий лише на 4 дні (22-25 липня), повідомляють в електронній медичній системі HELSI.ME.

 Фото alexrathsю/Depositphotos

Отримати щеплення вакциною Spikevax можуть всі охочі віком від 18 років.

У Helsi нагадують, що в МВЦ люди віком від 60 років можуть отримати щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer за попереднім записом.

Препарат CoronaVac доступний у центрі вакцинації для щеплення всіх охочих віком від 18 років. 

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