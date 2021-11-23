Ляшко розповів про ситуацію з госпіталізацією хворих на COVID-19

Яна Осадча журналіст
1983
23 листопада 2021

За минулий тиждень в Україні зафіксували спад нових випадків COVID-19 та госпіталізацій. Кількість тих, хто захворів, зменшилася на 20%, а ушпиталених – на 19%.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізацій демонструють пришвидшення спаду захворюваності", – зазначив міністр.

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Через зменшення кількості госпіталізованих збільшився резерв місць з киснем у лікарнях. Наразі в Україні 33,5 тис. доступних ліжок з киснем.

 Фото: Eldar Sarakhman. "Українська правда"

Пішов на спад і показник смертності від коронавірусної хвороби. За минулий тиждень кількість летальних випадків зменшилася на 3-6%.

Водночас, станом на 22 листопада, рівень госпіталізацій по країні становив 63,6, при "нормі" 60 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізацій було перевищено у 17 регіонах та Києві, проте у всіх областях динаміка госпіталізацій у межах норми.

Нагадаємо, в Україні найпоширенішим штамом COVID-19 є "Дельта".

Ризик госпіталізації і смерті від COVID-19 збільшується у пацієнтів з 30-85 років.

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