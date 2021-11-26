70 тисяч дітей в Україні отримали щеплення проти COVID-19 – Радуцький

В Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 уже пройшли 70 тисяч дітей.
Одне щеплення отримали майже 50 тисяч, повідомляє голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
За його словами, поширення штаму "Дельта" значно збільшило кількість дітей, яких доводиться госпіталізувати.
Серед усіх хворих на COVID-19 близько 10% – неповнолітні.
25 листопада в Україні 1441 дитина заразилася COVID-19. За весь час пандемії захворіли понад 150 тисяч дітей, а померли – більше 50.
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Як вакцинувати дитину?
- Треба звернутись до педіатра або сімейного лікаря. Перевірити, чи отримала дитина всі щеплення відповідно до Національного календаря щеплень.
- Якщо це так, і в дитини немає протипоказань, лікар виписує направлення на вакцинацію.
- Потім треба обрати пункт щеплення, де в наявності є вакцина Pfizer-BioNTech. Щеплення у пункті вакцинації проводиться лише у присутності батьків.
Після проведення рутинного щеплення перед вакцинацією потрібно зачекати 14 днів, а після одужання від коронавірусу МОЗ рекомендує провести щеплення за 28 днів.
Детальніше про особливості щеплення дітей проти коронавірусної хвороби, можна прочитати у нашому матеріалі.
З 2 листопада у застосунку "Дія" можна отримати сертифікат про вакцинацію дитини, яка отримала хоча б одне щеплення.
Нагадаємо, в Україні дозволили масово вакцинувати дітей 12-17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.
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