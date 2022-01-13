Вражає молодших: у МОЗ назвали особливості COVID-штаму Омікрон

COVID-штам Омікрон частіше призводить до інфікування в домашніх осередках та має менший інкубаційний період, який складає в середньому 3 доби.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я України з посиланням на наукові дослідження.

Омікрон вражає більш молодих людей, ніж Дельта

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Середній вік пацієнтів з Омікроном складає 30,8 років, а середній вік хворих на штам Дельта – 38,3 роки.

Фото: diy13@ya.ru/Depositphotos

Збільшується ризик повторного зархворювання

У випадку із Дельтою він становив близько 2,5%, для Омікрону – у понад 5 разів вище, 13%.

Омікрон більш заразний

Також відомо, що Омікрон у 2,9 рази більш заразний, ніж Дельта. У країнах, де виявили варіант, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Ризик госпіталізацій знижується

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Наразі немає інформації стосовно більш важкого перебігу COVID-19 у людей, в яких виявили Омікрон.

Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Водночас дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих Омікроном.

У порівнянні зі штамом Дельта, випадки захворювання на Омікрон мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для Омікрону є на 50% меншим, ніж для Дельти.

Лише 0,6% хворих на Омікрон були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

"Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією.

До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей", – йдеться у повідомленні МОЗ.

У міністерстві нагадують, що вберегтися від Омікрону та інших штамів COVID-19 можна, дотримуючись наступних порад:

правильне використання масок;

дотримання дистанції;

регулярне миття рук;

вакцинація проти COVID-19.

Нагадаємо, за результатами дослідження, Омікрон протікає на 70% легше і спричиняє на 80% менше госпіталізацій, порівняно з варіантом Дельта.

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