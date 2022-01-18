У Sinovac заявили, що вакцина CoronaVac захищає від Омікрону і викликає сильну імунну відповідь

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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18 січня 2022

У компанії Sinovac Life Sciences стверджують, що бустерна доза їхньої вакцини CoronaVac викликає хорошу імунну відповідь і захищає від COVID-штаму Омікрон.

Про це заявив сам виробник та українська компанія "Лекхім", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Учасники випробування отримали бустерну дозу вакцини Sinovac за 6 місяців після першої дози. 

"Результати цього науково-клінічного дослідження свідчать, що такий графік вакцинації сприяє посиленню загальної кількості нейтралізуючих антитіл IgG і противірусної клітинної імунної відповіді, заснованої на гамма-інтерфероні (IFN-γ), що утворює Т-лімфоцити", – повідомили в компанії.

Фото: rafapress/Depositphotos

Також дослідники заявили, що ефективність бустерної дози CoronaVac, введеної за 6 місяців після першої дози, складає 88-90%.

"Попередні результати дослідження засвідчили, що вже через чотири тижні після третьої дози CoronaVac спостерігається значне підвищення рівня нейтралізуючих антитіл і Т-лімфоцитів, – цитує компанію "Інтерфакс-Україна".

Рівень антитіл і Т-клітин залишається значно вищим, ніж після другої дози, протягом року з моменту щеплення CoronaVac, запевняють у Sinovac.

Також офіційний постачальник вакцини "Лекхім" заявив, що після третьої дози вакцини CoronaVac у 94% людей виробляються антитіла проти Омікрону.

Раніше про це також повідомляли у Global Times, однак гонконзькі вчені встановили інші дані.

Вони виявили, що і дві дози вакцини CoronaVac, і бустерна доза цієї ж вакцини не забезпечують достатнього рівня антитіл, щоб нейтралізувати Омікрон.

Фото: BrendaRochaBlossom/Depositphotos

Раніше у виробників CoronaVac були сумніви щодо того, чи підходить їхня вакцина для ревакцинації.

Тоді голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що CoronaVac не передбачає бустерних щеплень. 

Нагадаємо, в Україні оновили схеми змішування вакцин проти COVID-19.

Для бустерного щеплення надають перевагу мРНК вакцинам Pfizer і Moderna, однак також використовують використовують AstraZeneca та CoronaVac.

За словами імунолога Федора Лапія, ревакцинальні дози мРНК вакцин найбільш ефективні, але це не означає, що вакцина CoronaVac недієва.

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