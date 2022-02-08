Чому в Україні скоротили термін самоізоляції до 5 днів? Пояснює Ляшко

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
9180
8 лютого 2022

В Україні термін самоізоляції при COVID-19 скоротили до 5 днів від перших симптомів чи позитивного ПЛР-тесту.

Раніше виходити з самоізоляції чи робити повторний тест можна було щонайменше за 10 днів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому в МОЗ ухвалили таке рішення, під час брифінгу 8 лютого.

Першою причиною є особливості нової хвилі COVID-19: зростання кількості інфікованих і помірна кількість госпіталізованих. 

Через це основний удар на себе приймають лікарі та працівники первинної медичної допомоги, сказав Ляшко.

  Фото: davit85/Depositphotos

"Саме тому, було рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів до 5 днів від дати появи перших симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження. 

Це дозволяє скоротити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби", – пояснив він.

Водночас другою причиною для скорочення терміну самоізоляції є те, що Омікрон має значно менший інкубаційний період, порівняно з іншими варіантами вірусу.

Більшість випадків передачі цього штаму відбувається за 1-2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2-3 дні після їхньої появи. 

Нагадаємо, учені виявили, що COVID-штам Омікрон більш заразний, ніж інші варіанти, але він спричиняє менше госпіталізацій і рідше призводить до ускладнень.

Також у МОЗ розповідали, яку смертність спричиняє нова хвиля Омікрону і як вона відрізняється від хвилі Дельти.

Вас також може зацікавити:

COVID-штам Омікрон спричиняє на 80% менше госпіталізацій, ніж Дельта. Дослідження

Інкубаційний період COVID-штаму Омікрон триває 3 дні – учені

В Україні дозволили підтверджувати безсимптомний COVID-19 тестом на антиген

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10660
Подорожі

Поселили в окремі номери: як українські молодята через COVID-19 провели на Мадейрі медовий місяць на самоізоляції

Ольга Бондаренко
 18993
Суспільство

"Мої цього їсти не будуть!": як змінилося харчування у школах, що (не)так з меню і як привчити дітей до здорової їжі

Дарія Поперечна, Яна Осадча
 15964
Здоров'я

Знову укол?! Навіщо нам потрібна бустерна доза вакцини проти COVID-19 та яку обрати

Наталiя Бушковська