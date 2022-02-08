Чому в Україні скоротили термін самоізоляції до 5 днів? Пояснює Ляшко

В Україні термін самоізоляції при COVID-19 скоротили до 5 днів від перших симптомів чи позитивного ПЛР-тесту.

Раніше виходити з самоізоляції чи робити повторний тест можна було щонайменше за 10 днів.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому в МОЗ ухвалили таке рішення, під час брифінгу 8 лютого.

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Першою причиною є особливості нової хвилі COVID-19: зростання кількості інфікованих і помірна кількість госпіталізованих.

Через це основний удар на себе приймають лікарі та працівники первинної медичної допомоги, сказав Ляшко.

Фото: davit85/Depositphotos

"Саме тому, було рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів до 5 днів від дати появи перших симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження.

Це дозволяє скоротити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби", – пояснив він.

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Водночас другою причиною для скорочення терміну самоізоляції є те, що Омікрон має значно менший інкубаційний період, порівняно з іншими варіантами вірусу.

Більшість випадків передачі цього штаму відбувається за 1-2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2-3 дні після їхньої появи.

Нагадаємо, учені виявили, що COVID-штам Омікрон більш заразний, ніж інші варіанти, але він спричиняє менше госпіталізацій і рідше призводить до ускладнень.

Також у МОЗ розповідали, яку смертність спричиняє нова хвиля Омікрону і як вона відрізняється від хвилі Дельти.

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