Херсонський центр крові просить стати донорами для постраждалих, тяжкохворих і породіль

Херсонський обласний центр служби крові закликає громадян стати донорами 7 травня.

Про це повідомляється на сторінці центру у Facebook.

Кров необхідна для постраждалих внаслідок обстрілів та вибухів, а також для тяжкохворих, породіль, пацієнтів з кровотечею, які все ще залишаються в окупованому росіянами місті і потребують допомоги.

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"Шановні донори Херсона та Херсонської області! 7 травня 2022 року, субота, є робочим днем у Херсонському обласному центрі служби крові. Чекаємо на вас, донори! Ви потрібні Херсонцям!" – йдеться в оголошенні.

Херсонців закликають стати донорами. Інфографіка: Херсонський обласний центр служби крові

Центр служби крові працюватиме з 08:00 до 12:30.

Херсонцям, які можуть здати кров, необхідно прийти за адресою Миколаївське шосе, 7.

Для запису необхідно зателефонувати за номером: 0552 42 03 72.

Раніше Міністерство охорони здоров’я роз’яснило, хто і за яких умов може стати донором крові.

Пам'ятка донору. Інфографіка: Українська правда

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