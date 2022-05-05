Херсонський центр крові просить стати донорами для постраждалих, тяжкохворих і породіль

Херсонський обласний центр служби крові закликає громадян стати донорами 7 травня.
Про це повідомляється на сторінці центру у Facebook.
Кров необхідна для постраждалих внаслідок обстрілів та вибухів, а також для тяжкохворих, породіль, пацієнтів з кровотечею, які все ще залишаються в окупованому росіянами місті і потребують допомоги.
"Шановні донори Херсона та Херсонської області! 7 травня 2022 року, субота, є робочим днем у Херсонському обласному центрі служби крові. Чекаємо на вас, донори! Ви потрібні Херсонцям!" – йдеться в оголошенні.
|Херсонців закликають стати донорами. Інфографіка: Херсонський обласний центр служби крові
Центр служби крові працюватиме з 08:00 до 12:30.
Херсонцям, які можуть здати кров, необхідно прийти за адресою Миколаївське шосе, 7.
Для запису необхідно зателефонувати за номером: 0552 42 03 72.
Раніше Міністерство охорони здоров’я роз’яснило, хто і за яких умов може стати донором крові.
|Пам'ятка донору. Інфографіка: Українська правда
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