На один крок ближче: комітет ВР підтримав законопроєкт про легалізацію канабісу

Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт № 7457, яким передбачено легалізацію медичного канабісу.
Тепер законопроєкт мають розглянути народні депутати під час пленарного засідання, повідомили на сторінці в Facebook комітету.
Цей законопроєкт зареєстрували 10 червня, за допомогою нього буде регулюватись обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
Зокрема, у разі прийняття закон передбачає можливість купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям – їх призначати.
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"Документ розроблено з метою забезпечення доступу наших громадян до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни", – повідомили в комітеті.
У своєму рішенні комітет з питань здоров'я нації рекомендує нардепам прийняти законопроєкт за основу, однак щоб зробити це остаточно, доведеться також урахувати зміни під час другого читання.
Комітет рекомендував скоротити наполовину строк подання пропозицій і поправок при підготовці до другого читання.
Нагадаємо, текст законопроєкту про регулювання обігу канабісу в Україн опублікували 13 червня, він передбачає нульову квоту на ввіз в Україну сировини та речовин з канабісу до 1 січня 2033 року.
Також пацієнтам ліки з канабісом відпускатимуться лише за електронним рецептом.
Раніше у липні 2021 року Верховна Рада провалила голосування за легалізацію медичного канабісу.
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