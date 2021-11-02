"Не можемо більше терпіти біль": пацієнтські організації звернулися до Зеленського з вимогою легалізувати медичний канабіс

127 пацієнтських організацій звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою легалізувати медичний канабіс.

Про це повідомила народна депутатка "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook.

"У липні Верховна Рада України провалила наш законопроєкт 5596. Тоді не вистачило всього 42-х голосів.

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За моєю інформацією, ініціювати такий законопроєкт цього разу буде Міністерство охорони здоров'я України. Текст уже готовий. Потрібна лише політична воля і трохи турборежиму. Заради 2 млн. хворих людей.

Дякую за активність пацієнтам і дуже чекаю, коли до Парламенту надійде цей важливий законопроєкт", – написала вона.

Фото: Depositphotos/Автор belchonock

Відповідне звернення підписали громадські організації "Пацієнти України", "100% життя" – Мережа ЛЖВ", "Афіна. Жінки проти раку", "Українська асоціація медичного канабісу", "Центр протидії корупції", "Ліки Контроль"та багато інших.

Медичного канабісу потребують люди з епілепсією, онкологією, хворобою Паркінсона, псоріазом, ПТСР, депресією, паліативні хворі та інші пацієнти, йдеться у зверненні.

"Пацієнти, які потерпають без ліків на основі канабісу – це не просто суха статистика, а поламані людські долі, щоденна боротьба з нестерпним болем, це здійснення злочинів, тобто купівлі життєво необхідних ліків під страхом кримінального переслідування.

І це в той час, коли у цивілізованих країнах знеболення давно легальне і доступне пацієнту просто за рецептом лікаря… Ми не можемо більше чекати і терпіти біль!", – пишуть ініціатори звернення.

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Нагадаємо, в Україні легалізували використання лише двох препаратів на основі медичного канабісу.

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