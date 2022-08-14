Як українцям отримати медичну допомогу у Чехії – пояснює МОЗ

Українці, які виїхали в Чехію, мають право на такі самі безоплатні послуги в рамках державної програми медичного страхування, як і громадяни Чехії.

Державне страхування покриває майже всі медичні випадки, а також частково або повністю витрати на ліки, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Для тимчасово переселених осіб, які не мають роботи, медичне обслуговування є безоплатним – гроші за нього сплачує чеська держава.

Оформити страховку треба після отримання тимчасового захисту у регіональних центрах допомоги Україні або державних страхових компаній.

Перші 150 днів перебування в Чехії з візою тимчасово переміщеної особи медичне страхування для українців оплачує держава, потім умови змінюються.

Передусім зміни стосуються громадян у віці 18-64 років, медичне страхування для них платне.

Українці, які приїхали до Чехії, але не оформили тимчасовий захист, можуть отримати безоплатну медичну допомогу у лікарів-волонтерів. Серед них є медики, які розмовляють українською/російською мовами.

Безоплатну невідкладну медичну допомогу можна отримати й без страховки в державних лікарнях Чехії. Перелік та контакти таких закладів зазначені на сайті Міністерства охорони здоров’я Чехії.

Номер виклику швидкої у Чехії: 155.

Більшість медичних препаратів у Чехії можна придбати виключно за рецептом лікаря.

Без рецепту відпускаються препарати:

проти алергії;

вітаміни;

жарознижувальні;

проти розладу шлунково-кишкового тракту;

від болю у горлі та кашлю;

знеболювальні, протизапальні, протиінфекційні мазі;

болезаспокійливі;

засоби контрацепції.

Інформаційна лінія Міністерства охорони здоров'я для українців: +420226201221. Оператори розмовляють українською.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати медичну допомогу у Литві, Великій Британії, Німеччині, Італії та Польщі.