Як українцям отримати медичну допомогу у Чехії – пояснює МОЗ

Яна Осадча журналіст
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14 серпня 2022

Українці, які виїхали в Чехію, мають право на такі самі безоплатні послуги в рамках державної програми медичного страхування, як і громадяни Чехії.

Державне страхування покриває майже всі медичні випадки, а також частково або повністю витрати на ліки, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Для тимчасово переселених осіб, які не мають роботи, медичне обслуговування є безоплатним – гроші за нього сплачує чеська держава.

Оформити страховку треба після отримання тимчасового захисту у регіональних центрах допомоги Україні або державних страхових компаній.

 Фото:gorVetushko/Depositphotos

Перші 150 днів перебування в Чехії з візою тимчасово переміщеної особи медичне страхування для українців оплачує держава, потім умови змінюються.

Передусім зміни стосуються громадян у віці 18-64 років, медичне страхування для них платне.

Українці, які приїхали до Чехії, але не оформили тимчасовий захист, можуть отримати безоплатну медичну допомогу у лікарів-волонтерів. Серед них є медики, які розмовляють українською/російською мовами.

Безоплатну невідкладну медичну допомогу можна отримати й без страховки в державних лікарнях Чехії. Перелік та контакти таких закладів зазначені на сайті Міністерства охорони здоров’я Чехії.

Номер  виклику швидкої у Чехії: 155.

Більшість медичних препаратів у Чехії можна придбати виключно за рецептом лікаря.

Без рецепту відпускаються препарати:

  • проти алергії;
  • вітаміни;
  • жарознижувальні;
  • проти розладу шлунково-кишкового тракту;
  • від болю у горлі та кашлю;
  • знеболювальні, протизапальні, протиінфекційні мазі;
  • болезаспокійливі;
  • засоби контрацепції.

Інформаційна лінія Міністерства охорони здоров'я для українців: +420226201221. Оператори розмовляють українською.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати медичну допомогу у Литві, Великій Британії, Німеччині, Італії та Польщі.

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