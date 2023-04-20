Чи існує для пацієнтів ліміт на безоплатні медичні послуги? Відповідає МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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20 квітня 2023

В Україні не існує обмежень на надання безоплатних медичних послуг, передбачених Програмою медичних гарантій. 

Це стосується як комунальних, так і приватних лікарень, які уклали договір з Нацслужбою здоров’я, нагадує Міністерство охорони здоров’я.

"Наприклад, якщо спостерігати вагітність у приватному центрі, що має договір з НСЗУ за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", то чи буде обмежуватись кількість візитів до гінеколога?" – наголошують у МОЗ.

У міністерстві запевняють, що пацієнт має право звертатися до сімейного лікаря стільки разів, скільки це необхідно за станом здоров’я. 

 Фото: 53tinakamelina.gmail.com/Depositphotos

Лімітів на кількість обстежень чи аналізи також не встановлено. Рішення про необхідність проведення будь-якого обстеження ухвалює сімейний лікар, керуючись станом здоров’я пацієнтів.

Нагадаємо, медзаклади, які уклали договір з НСЗУ, надають такі безкоштовні послуги: 

Читайте також: Скільки людей скаржилися щодо хабарництва у лікарнях – дані НСЗУ


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