Чи існує для пацієнтів ліміт на безоплатні медичні послуги? Відповідає МОЗ

В Україні не існує обмежень на надання безоплатних медичних послуг, передбачених Програмою медичних гарантій.
Це стосується як комунальних, так і приватних лікарень, які уклали договір з Нацслужбою здоров’я, нагадує Міністерство охорони здоров’я.
"Наприклад, якщо спостерігати вагітність у приватному центрі, що має договір з НСЗУ за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", то чи буде обмежуватись кількість візитів до гінеколога?" – наголошують у МОЗ.
У міністерстві запевняють, що пацієнт має право звертатися до сімейного лікаря стільки разів, скільки це необхідно за станом здоров’я.
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Лімітів на кількість обстежень чи аналізи також не встановлено. Рішення про необхідність проведення будь-якого обстеження ухвалює сімейний лікар, керуючись станом здоров’я пацієнтів.
Нагадаємо, медзаклади, які уклали договір з НСЗУ, надають такі безкоштовні послуги:
- допомога у випадку травми;
- лікування немовлят, які народилися передчасно;
- медична допомога у стаціонарі;
- деякі послуги у Національному інституті раку;
- також доступна хірургія одного дня;
- проведення планових та невідкладних хірургічніх операцій;
- низка медичних послуг для людей похилого віку
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