Чи існує для пацієнтів ліміт на безоплатні медичні послуги? Відповідає МОЗ

В Україні не існує обмежень на надання безоплатних медичних послуг, передбачених Програмою медичних гарантій.

Це стосується як комунальних, так і приватних лікарень, які уклали договір з Нацслужбою здоров’я, нагадує Міністерство охорони здоров’я.

"Наприклад, якщо спостерігати вагітність у приватному центрі, що має договір з НСЗУ за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", то чи буде обмежуватись кількість візитів до гінеколога?" – наголошують у МОЗ.

У міністерстві запевняють, що пацієнт має право звертатися до сімейного лікаря стільки разів, скільки це необхідно за станом здоров’я.

Лімітів на кількість обстежень чи аналізи також не встановлено. Рішення про необхідність проведення будь-якого обстеження ухвалює сімейний лікар, керуючись станом здоров’я пацієнтів.

Нагадаємо, медзаклади, які уклали договір з НСЗУ, надають такі безкоштовні послуги: