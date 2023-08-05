Яка поширена звичка збільшує ризик заразитися COVID-19: пояснюють вчені

Науковці з Амстердама дослідили, що люди, які колупаються в носі, мають більші шанси заразитися COVID-19.

Про це пише Science Alert з посиланням на дослідження Амстердамського вільного університету в журналі Plos One.

Дослідження проводили серед медичних представників: 219 осіб пройшли опитування. Ті, хто зізналися, що колупаються в носі, частіше хворіли на COVID-19 протягом 6 місяців.

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Вірус SARS-CoV-2 виявили у 17% людей, які мають цю звичку, та у 5,9% опитаних медиків, які не мають її.

"Можна припустити, що регулярне колупання в носі та гризіння нігтів у середовищі з високим рівнем циркулюючого вірусу сприяє перенесенню вірусу на слизову оболонку носа чи рота", – зазначають дослідники.

При тому зв'язку з носінням окулярів, наявністю бороди та рівнем зараження SARS-CoV-2 не виявили.

Науковці попереджають, що COVID-19 дає високе назальне вірусне навантаження, яке потім через колупання в носі можна перенести на спільні робочі поверхні.

Це дослідження ще потребує контрольованих випробувань. Однак, науковці раніше довели, що є зв'язок між колупанням в носі та розвитком хвороби Альцгеймера та деменцією.

Вчені нагадують, що інфекції SARS-CoV-2 не зникли. У багатьох людей симптоми можуть зберігатися протягом кількох місяців або більше.

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Нагадаємо, що причина виникнення пандемії досі не відома. Є припущення, що вона сталась через витік вірусу з лабораторії в Ухані або розповсюдилась через заражені морепродукти з ринку.

В Україні пандемія офіційно завершилась 1 липня 2023: знято усі карантинні обмеження.