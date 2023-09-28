В Україні нового штаму COVID-19 Pirola поки немає – Кузін

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 вересня 2023

Новий штам COVID-19, який назвали Pirola (або BA.2.86), в Україні поки не виявили.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Ми не виключаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції з'явиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам", – зазначив він.

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Симптоми у нового штаму такі ж, як і в інших:

  • нежить;
  • головний біль;
  • втома;
  • чхання та біль у горлі;
  • рідше – подразнення очей і висипи. 
 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Цей штам вперше зафіксували в Ізраїлі. Наразі вже відомо про понад 100 тисяч випадків у багатьох країнах світу: у Великій Британії, США, ПАР, Швеції, Франції, Португалії, Канаді, Таїланді, Швейцарії та Австралії.

Раніше Кузін зазначав, що в Україні продовжать моніторинг епідеміологічної ситуації та виявлення нових штамів.

Він також нагадав, що єдиним дієвим способом забезпечення імунітету проти COVID-19 є вакцинація

Загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера — це 3 щеплення.

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