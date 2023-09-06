Гігієна на фронті: як жінкам-військовим дбати про здоров'я під час менструації

Щонайменше 5 тисяч жінок захищає Україну на передових позиціях.

Військовослужбовиці на фронті щодня зіштовхуються не лише з надскладними побутовими умовами, а й з проблемами гігієни. Зокрема це стосується турботи про власне тіло та здоров’я під час менструації.

Жінки, перебуваючи в окопах та на бойових завданнях, не завжди мають доступ до проточної води. Це сприяє розмноженню хвороботворних бактерій.

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Також військовослужбовиці потрапляють в полон, де немає можливості змінювати засоби гігієни.

Бувають випадки, що жінки дуже важко переносять місячні: страждають від болю, розладів шлунку чи рясної кровотечі і це може ускладнити виконання бойових завдань.

Які засоби гігієни під час місячних краще використовувати на фронті, як полегшити перебіг менструації та подбати про власну гігієну і здоров’я у ці дні "УП. Життя" розповіли гінекологиня приватного медичного центру "Доказові" Мар’яна Поліщук та акушерка-гінекологиня приватного медичного центру "Доказові" Олена Цісарж.

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Олена (ім’я змінено на прохання героїні) рік служить у Збройних Силах України. П’ять місяців з яких – в зоні бойових дій.

Попри фізичну втому, постійне навантаження через носіння бронежилета, менструацію жінка переносить досить легко. Для гігієни вдень військовослужбовиця використовує гігієнічні тампони, а вночі – прокладки.

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Миється переважно з пляшки проточною водою, іноді – застосовує спеціальний сухий душ для військових або ж вологі серветки.

Вона додає, що побратими з розумінням ставляться до її циклу, тому дискомфорту не відчуває.

Парамедикиня Євгенія Колесніченко з позивним "Ївга" служить в добровольчому медичному батальйоні "Госпітальєри" сім місяців.

Безпосередньо на бойових позиціях не перебуває, та евакуює поранених після бою військовослужбовців.

Парамедикиня Євгенія Колесніченко "Ївга"

Жінка розповіла, що фізичні навантаження вдаються взнаки, тому під час менструацій болі трохи більші ніж зазвичай.

Виділення не такі рясні і тривалі, за її словами, тому Євгенія впевнено використовує менструальну чашу.

Медикиня Олена Бойченко боронить Україну в лавах ЗСУ понад рік. Нині обіймає посаду санітарної інструкторки роти. Їй доводилося бувати на передовій позиції у Донецькій області. На очах військовослужбовиці зазнавали важких поранень та гинули друзі та побратими.

Жінка каже, що під час менструацій почувається дуже погано, але нарікати не звикла. Місячні в неї дуже рясні та болючі. Ліків, зазвичай не приймає, оскільки на це просто не має часу.

Олена використовує лише гігієнічні прокладки. Якщо не має змоги помитися, то має під рукою сухий душ чи вологі серветки.

Жінка зізнається, що на передовій замінити засоби догляду буває складно. Тому навчилась це робити швидко та під контролем побратимів. Адже "прикривати" одне одного їм доводиться постійно.

Медикиня Олена Бойченко

Тампони, менструальні чаші чи прокладки: що обрати

На думку гінекологинь, у місцях, де немає регулярного доступу до проточної води під час менструації, краще використовувати гігієнічні прокладки.

"Якщо ж обирати між тампонами, менструальними чашами та прокладками на фронті, то рекомендую останні. Оскільки всі засоби гігієни потрібно періодично змінювати чистими руками. На жаль, в умовах війни можливість вимити їх ретельно не завжди доступна. Тампони, як і менструальні чаші, потрібно вводити внутрішньо вагінально і це збільшує ризик занесення інфекції, з прокладками – простіше", – каже гінекологиня Мар’яна.

Прокладка під час місячних просто протече, а от неможливість замінити тампон чи менструальну чашу має набагато серйозніші наслідки для здоров’я.

Найстрашніший ризик, пов’язаний з невчасною заміною тампона – це синдром токсичного шоку. Оскільки бактерії, що містяться у вагінальній крові, можуть сприяти виникненню запальних процесів у ділянці малого таза.

Симптоми синдрому токсичного шоку:

падіння артеріального тиску;

нудота;

проблеми шлунково-кишкового тракту;

висипання на шкірі.

Гінекологиня Олена зазначає, якщо жінка під час місячних відчула в себе ці симптоми, то їй першочергово необхідно витягнути тампон та звернутися за медичною допомогою.

Акушерка-гінекологиня Олена Цісарж

Менструальну чашу лікарки не рекомендують використовувати, якщо жінка раніше мала бактеріальний вагіноз (зміна звичної мікрофлори піхви) чи хронічне нетримання сечі. Оскільки є ризик, що запальні процеси статевих органів виникатимуть частіше.

Якщо ж менструація в жінки, яка перебуває в польових умовах, почалася передчасно чи вона просто не має при собі прокладок чи інших засобів гігієни, то скористатися можна підручними засобами: марлею, бинтом, ватою, шматками тканини.

"Головне, щоб все це було стерильним і регулярно змінювалось", – додає гінекологиня Олена.

Для зберігання використаних тампонів і прокладок підійдуть звичайні пакети із замком Zip-Lock, який легко поміщається в боковій кишені рюкзака.

Як бути з гігієною під час менструації на фронті

Сучасна жінка щодня має необмежений доступ до засобів гігієни. Душ чи ванна з теплою водою також давно не є для когось розкішшю. Та війна диктує свої правила. Військовослужбовиці в окопах навіть не завжди мають доступ до елементарної проточної води.

"Щоб подбати про гігієну під час місячних на фронті, в ідеалі варто носити з собою пляшку з проточною водою, якою можна підмитися у зручний момент, наприклад, заховавшись десь в кущах", – радить Мар’яна Поліщук.

Гінекологиня Мар'яна Поліщук

Що ж стосується гігієнічних засобів, то гінекологині радять використовувати мило або спеціальні засоби для інтимної гігієни раз в кілька днів. Варто пам’ятати, що мити можна лише зовнішні статеві органи та задній прохід, щоб не пересушити слизову оболонку або ж порушити рівновагу мікрофлори.

Очищати зовнішні статеві органи від менструальної крові дуже важливо навіть якщо немає доступу до проточної води. Робити це потрібно в напрямку від лобка до ануса. Для цього також цілком підійдуть вологі серветки.

"Якщо у жінок немає доступу до проточної води, то користуватися можна і ними. Головне, звернути уваги на склад. Найкраще підійдуть ті, які мають нейтральний вміст Ph (кислотність – ред.). Небажано використовувати антибактеріальні, ароматизовані. Цілком підійдуть дитячі", – каже лікарка.

Також потрібно пам’ятати про регулярну зміну білизни. Трусики бажано обирати з натуральних тканин та простого крою.

Для прання білизни Олена Цісарж рекомендує використовувати дитяче або господарське мило без зайвих ароматизаторів.

ПМС та менструальні болі: як їх полегшити на фронті

Кожна жінка, де б вона не перебувала, місячні переносить по-різному. Якщо і до служби в ЗСУ вони були болючими, то для полегшення стану лікарки рекомендують приймати знеболювальне ще за день-два до початку самого циклу.

Для цього підійдуть усі нестероїдні протизапальні препарати, які є в будь-якій аптечці. Це трохи зменшить навантаження на весь організм та допоможе підтримати звичну фізичну активність, яка є дуже важливою в надскладних умовах війни.

Важливо пам’ятати, що перед прийомом медикаментів необхідно проконсультуватися з лікарем.

"Військовослужбовицям, які страждають на інтенсивні виділення під час місячних, можу порекомендувати використовувати комбіновані оральні контрацептиви. Призначити їх може гінеколог.

Звісно, щоб зрозуміти, які саме препарати підійдуть найкраще, то почати їх прийом найкраще до служби в армії, в цивільному житті", – каже лікарка Мар’яна.

Варто не забувати, що прийом будь-яких медичних препаратів є дуже індивідуальним. Тому підібрати ефективні та ті, що підійдуть саме вам, зможе виключно лікар.

Вони також можуть полегшити симптоми передменструального синдрому:

часті зміни настрою;

тривожність;

плаксивість;

депресивні розлади;

закрепи чи діарею.

Якщо ж військовослужбовиця приймає комбіновані оральні контрацептиви, то менструальної крові зазвичай менше. В таких випадках для місячних можуть підійти і багаторазові менструальні трусики. Вони досить добре поглинають виділення.

"На середній менструальний цикл необхідно приблизно п’ять пар такої білизни. Звісно, все дуже індивідуально. Все ж, про всяк випадок, варто мати з собою і гігієнічні прокладки", – зазначає Мар’яна Поліщук.

Через постійний стрес на фронті менструальний цикл у жінок може порушуватися: місячні або ж не починаються, або ж навпаки стають частішими та інтенсивнішими, ніж були раніше. А це також негативно впливає на здоров’я, зокрема на репродуктивну функцію. У таких випадках краще звертатися за допомогою до лікарів.

Тетяна Денисенко, "УП.Життя"

Фото обкладинки: Real_life/Depositphotos