Йод: норма, в яких продуктах є і навіщо він потрібен організму

Надлишок йоду в організмі людини може нашкодити, тому не варто самостійно вживати йодовмісні препарати

Йод – це мікроелемент, який необхідний людині протягом усього життя, а його нестача призводить до серйозних наслідків.

Він потрібний організму для створення гормонів щитоподібної залози, які допомагають організму виробляти й розподіляти енергію, регулювати температуру тіла, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

У Центрі громадського здоров'я наголошують, що ці гормони особливо важливі під час вагітності, оскільки необхідні для правильного формування нервової системи плода, та в дитинстві, коли забезпечують нормальний ріст і розвиток.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) називає стан недоотримання йоду (йододефіцит) найпоширенішим у світі захворюванням неінфекційного характеру.

За даними організації, нестача цього елементу є глобальною проблемою для людського здоров'я, адже близько двох мільярдів людей мають підвищений ризик розвитку йододефіцитних захворювань, зокрема раку щитоподібної залози.

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Скільки людині потрібно отримувати йоду щодня?

Добова потреба в йоді не така вже й велика, але однозначно вартує вашої уваги та зусиль:

для дорослих – 150 мкг;

під час вагітності та грудного вигодовування – 350 мкг.

Необхідна кількість йоду відрізняється для дітей, залежно від їхнього віку:

до 6 років – 90 мкг;

7–10 років – 120 мкг;

11–17 років – 150 мкг.

Надлишок йоду також може буди небезпечним для організму, однак створити його досить складно. 95-98% цього мікроелементу виводиться із сечею, ще 2-5% – через кишківник.

У деяких країнах, наприклад у Японії, добове споживання йоду може досягати 20 мг на добу (20 000 мкг) через часте вживання морських водоростей та морепродуктів. В Австралії безпечним вважають споживання до 2 000 мкг йоду на добу для дорослих і до 1 000 мкг — для дітей.

До чого може призвести нестача йоду?

Неможливо точно вирахувати, скільки людина споживає йоду з їжею, але якщо в вашому щоденному раціоні не часто присутні продукти, багаті на йод, ймовірно, що організм відчуває нестачу цього мікроелементу.

Це погано, бо зокрема призводить до затримки порушення розумової активності й обміну речовин.

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Як раніше зазначала ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун, нестача йоду в організмі може призвести до:

збільшення щитоподібної залози (зобу);

затримки росту у дітей;

затримки інтелектуального розвитку у дітей;

зниження розумової активності у дорослих;

порушення обмінних процесів;

загрози переривання вагітності;

неонатального гіпотиреозу;

раку щитоподібної залози;

погіршення пам’яті, слуху;

підвищення холестерину;

сухості шкіри, втрати її еластичності;

порушення роботи кишківника.

Кому варто звернути особливу увагу на кількість йоду в раціоні?

Веганам, вегетаріанцям і всім, хто не їсть рибу й водорості. Особливо, якщо вони годують дитину грудьми.

Вагітним.

Дітям до 3 років.

Як попередити йододефіцит і захиститися від потенційних небезпек цього стану?

У Центрі громадського здоров'я наголошують на тому, що важливим елементом профілактики раку щитоподібної залози є регулярні обстеження. Зокрема, йдеться про ультразвукові дослідження, аналізи крові на рівень гормонів щитоподібної залози, а в деяких випадках лікар може призначити біопсію вузлів.

"Своєчасні огляди та обстеження дозволяють виявити захворювання на ранніх стадіях, що значно підвищує шанси на успішне лікування", – додають там.

Найефективнішим способом профілактики йододефіциту вважають вживання в раціоні йодованої солі, адже завдяки цьому можна безпечно отримувати необхідну кількість йоду щодня.

Достатньо замінити звичайну сіль на йодовану для приготування щоденних страв. Однак варто не зловживати нею – ВООЗ рекомендує вживати не більше 5 грамів (близько однієї чайної ложки) солі щодня.

Також слід збагатити свій раціон продуктами, які мають у своєму складі багато йоду, як-от:

морепродукти (мідії, кальмари, креветки, ікру);

білу рибу (минтай, хек, тріску тощо);

морську капусту (ламінарію);

овочі (картоплю, редиску, часник, буряк, томати, баклажани, спаржу, зелену цибулю, щавель, шпинат);

фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурму, фейхоа);

яйця;

молоко;

яловичину;

волоські горіхи.

Які ознаки можуть свідчити про брак йоду в організмі?

У Центрі громадського здоров'я найпоширенішими проявами йододефіциту вважають:

відчуття постійної втоми та слабкості;

збільшення щитоподібної залози;

сухість шкіри та волосся;

уповільнення розумової активності;

порушення роботи серця;

різкі зміни маси тіла.

У випадку підозри на нестачу йоду варто звернутися до лікаря, який допоможе з'ясувати рівень мікроелементу в організмі, виявити причину виникнення неприємних симптомів та допомогти безпечно їх позбутися.

Чи можна самостійно приймати йодовмісні препарати?

Не варто за найменшої підозри на йододефіцит або з профілактичною метою самостійно починати вживати медичні препарати. Спершу варто звернутися до медичного працівника, який зможе підтвердити або спростувати підозру та за необхідності призначити необхідну дозу лікарського препарату.

За визначенням ВООЗ, безпечною вважають дозу 1000 мкг йоду на добу. Натомість надлишок цього мікроелемента може нашкодити людському організму, зокрема призвести до тиреотоксикозу – стану, за якого щитоподібна залоза виробляє надмірну кількість гормонів.

Нагадаємо, у МОЗ наголосили, що йодовмісні препарати, зокрема калій йодид, не можна приймати для профілактики радіаційного ураження під час аварії на АЕС. Вони мають низку небезпечних побічних ефектів.