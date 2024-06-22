Чи можуть бути отруйними вишневі кісточки

Кісточки вишень та інших кісточкових фруктів (таких як абрикоси, яблука та персики) містять хімічну речовину амигдалін.

Всередині деяких плодів містяться кісточки, які люди звикло випльовують при споживанні.

Цікавим є те, що кісточки вишень, черешень та інших фруктів не лише складні у споживанні, а й можуть бути токсичними через небезпечні речовини в складі.

"УП.Життя" звернулася до джерел Healthline, Poison Control та School of Food Science & Nutrition, щоб дізнатися, чому фруктові кісточки отруйні та наскільки небезпечним є їх випадкове проковтування?

Чому фруктові кісточки можуть бути токсичними?

Кісточки вишень та інших кісточкових фруктів (таких як абрикоси, яблука та персики) містять хімічну речовину амигдалін.

У тонкому кишківнику фермент бета-глюкоронідаза перетворює амигдалін на токсичну сполуку – ціанистий водень.

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Ціанистий водень перешкоджає транспортуванню кисню та може пошкоджувати такі важливі органи, як мозок, серце та легені.

Ціанід може також швидко призвести до втрати свідомості, судом та раптового припинення кровопостачання життєво важливих органів.

Однак ступінь потенційної шкоди залежить від кількості ціанистого водню, який утворився в організмі та того, скільки кісточок було з’їдено.

Кісточки вишень, черешень та інших фруктів не лише складні у споживанні, а й можуть бути токсичними через небезпечні речовини в складі. fahrwasser/Depositphotos

Коли можливе отруєння кісточками

Отруєння ціанідами може статися, якщо кісточку подрібнити або розжувати перед ковтанням, адже при цьому вивільняється амигдалін, який згодом перетворюється на ціанистий водень.

Токсичність ціаніду для людського організму може виникнути при дозі 0,5-3,5 мг на кг ваги тіла. Тобто токсичною дозою для людини вагою 68 кг буде 30-240 мг ціаніду.

З 1 мг амигдаліну може вироблятися від 0,01 до 1,1 мг ціаніду.

Кількість амигдаліну в кісточках фруктів широко варіюється як між різними видами фруктів, так і в межах одного виду (наприклад, вишня, вирощена в одному регіоні, проти вишні, вирощеної в іншому регіоні).

За оцінками, кісточка вишні містить 3,9 мг амигдаліну на грам плоду. Водночас кісточка вишні Морелло містить 65 мг амигдаліну на грам.

Тож вживання в їжу 7-9 кісточок вишень або 3-4 кісточок вишні Морелло може призвести до отруєння ціанідами.

За оцінками, кісточка вишні містить 3,9 мг амигдаліну на грам плоду. Водночас кісточка вишні Морелло містить 65 мг амигдаліну на грам. nata-sabyna/Depositphotos

Що робити, якщо випадково проковтнули вишневу кісточку

Не варто хвилюватися, якщо ви або дитина випадково проковтнули одну або дві вишневі кісточки.

Зазвичай проковтування однієї кісточки не спричиняє токсичності. Малоймовірно, що хтось розжовував або подрібнював кісточку перед споживанням або ненавмисно проковтнув велику кількість кісточок.

Проковтування цілої вишневої кісточки може становити небезпеку задухи або призвести до непрохідності кишківника. У випадку підозри на дану симптоматику обов’язково зверніться до лікаря!

Організм не перетравлює цілу кісточку, тому найчастіше вона просто проходить через шлунково-кишковий тракт і виводяться з калом.

Пережовування однієї чи ковтання більшої кількості кісточок може бути небезпечним для організму внаслідок виділення амигдаліну та його перетворення на токсичний ціанистий водень.

Зазвичай проковтування однієї кісточки не спричиняє токсичності. xanya69/Depositphotos

Які симптоми отруєння ціанідами в складі фруктових кісточок

Наявна невелика кількість даних про випадки інтоксикації при вживанні кісточок вишень, абрикосів та персиків.

Отруєння ціанідами може викликати такі симптоми:

головний біль ;

нудоту;

подразнення очей та шкіри;

сплутаність свідомості

посиніння шкіри, губ чи ясен внаслідок нестачі кисню в крові;

ураження печінки

проблеми з ходою через пошкодження нервів;

судоми;

утруднене чи прискорене дихання;

серцеві аритмії;

зупинку серця.

Якщо ви підозрюєте, що Ви або ваша дитина розжувала одну чи проковтнула кілька кісточок – спостерігайте, чи не з’явились у неї симптоми отруєння та за потреби зверніться до лікаря.

Завжди краще випльовувати кісточки, коли ви вживаєте вишні, черешні та інші кісточкові фрукти. Дітей також слід навчити дітей не розжовувати та випльовувати кісточки, щоб уникнути всіх пов'язаних з цим ризиків.

Наявна невелика кількість даних про випадки інтоксикації при вживанні кісточок вишень, абрикосів та персиків. kolesnikovserg/Depositphotos

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Обов’язково проконсультуйтесь з лікарем щодо доцільності та безпеки прийому будь-яких харчових добавок чи таблетованих вітамінів.

В результаті великої популярності сталося кілька отруєнь ціанідом від вживання великої кількості абрикосових кісточок. Побічні ефекти, пов'язані з токсичністю вітаміну В17, відображали симптоми отруєння ціанідами та включали ураження печінки, труднощі з ходою (спричинені пошкодженням нервів), лихоманку і кому.

Огляд наукових досліджень показав, що препарат на основі амигдаліну не мав клінічно підтвердженої протиракової активності в організмі людини.

Амигдалін протягом десятиліть пропонувався як перспективна природна речовина з абрикосових кісточок, яка може мати протиракову дію. Alexshyripa/Depositphotos

У 2023 грецькі вчені провели поглиблені дослідження з використанням наукових баз даних та виявили, що амигдалін, ймовірно, може пригнічувати розростання ракових клітин та сповільнює метастатичне поширення пухлини. Однак було проведено лише кілька досліджень на тваринах.

Наявні дані не дозволяють рекомендувати застосування харчових добавок з амигдаліном через його токсичність, яка спричиняє значні побічні ефекти.

Вчені виділили, що перспективними можуть бути пошук способів одночасного посилення протиракових ефектів амигдаліну та пригнічення його небезпечної токсичної дії.

Непідтверджена ефективність засобу на основі амигдаліну та ризик побічних ефектів від отруєння ціанідами призвели до того, що Агентство з контролю за продуктами та ліками США (FDA) та Європейська комісія заборонили його використання.

Однак деякі продукти з абрикосових кісточок все ще продаються, з хибними твердженнями про "користь вітаміну B17".

Коли людина вживає вітамін B17, організм перетворює його на ціанід у тонкому кишківнику. Якщо приймати сполуку в складі таблеток, 500 міліграмів амигдаліну можуть містити до 30 мг ціаніду. Отруєння ціанідом може бути смертельним – мінімальна смертельна доза ціаніду становить приблизно 0,5 мг на кг маси тіла.