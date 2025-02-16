Як сповільнити сивіння волосся? Вчені припустили, що з цим можуть допомогти овочі

Поява сивини – природний процес, однак деякі люди прагнуть його уповільнити. Вчені припускають, що з цим може допомогти антиоксидант лютеолін, який міститься в овочах.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі MDPI, пише Medical News Today.

Науковці проводили дослідження на мишах, у яких з віком з’являлося сиве волосся – подібно до того, як це відбувається у людей.

Тварин розділили на дві групи. Одна з них щодня протягом 16-ти тижнів отримувала лютеолін, інша – зовнішнє лікування гесперетином або діосметином (інші антиоксиданти).

У тих мишей, яким вводили лютеолін, зафіксували зменшення сивого волосся та кількості клітин із певним маркером, що свідчить про уповільнення старіння стовбурових клітин шкіри (кератиноцитів).

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Внутрішній прийом лютеоліну також пригнічував процес посивіння шерсті у мишей. Водночас зовнішнє застосування лютеоліну було результативним та мало кращий ефект.

На відміну від лютеоліну, зовнішнє лікування гесперетином і діосметином не впливало на посивіння шерсті. Водночас вчені не змогли з’ясувати, чому саме лютеолін мав такі ефекти, а гесперетин і діосметин – ні.

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Науковці наголошують, що дослідження проводилося лише на мишах і людських клітинах, тому неясно, чи буде лютеолін мати такий самий вплив на людей.

Майбутні дослідження можуть підтвердити, чи допомагає лютеолін мінімізувати появу сивого волосся у людей, а також які дози та шляхи вживання можуть бути найбільш ефективними.

У яких продуктах міститься лютеолін?

Дієтологиня Карен Берг розповіла, що лютеолін міститься у багатьох продуктах рослинного походження та має протизапальні властивості.

"Найбільшу кількість лютеоліну містить радіккіо (цикорний салат – ред.), а також багато зелених перців, зокрема солодкий зелений перець, гострий перець, перець серрано і халапеньо. Артишоки, броколі, гарбуз і селера також містять лютеолін", – зазначила Карен Берг.

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