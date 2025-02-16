Як сповільнити сивіння волосся? Вчені припустили, що з цим можуть допомогти овочі
Поява сивини – природний процес, однак деякі люди прагнуть його уповільнити. Вчені припускають, що з цим може допомогти антиоксидант лютеолін, який міститься в овочах.
Про це йдеться у дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі MDPI, пише Medical News Today.
Науковці проводили дослідження на мишах, у яких з віком з’являлося сиве волосся – подібно до того, як це відбувається у людей.
Тварин розділили на дві групи. Одна з них щодня протягом 16-ти тижнів отримувала лютеолін, інша – зовнішнє лікування гесперетином або діосметином (інші антиоксиданти).
У тих мишей, яким вводили лютеолін, зафіксували зменшення сивого волосся та кількості клітин із певним маркером, що свідчить про уповільнення старіння стовбурових клітин шкіри (кератиноцитів).
Внутрішній прийом лютеоліну також пригнічував процес посивіння шерсті у мишей. Водночас зовнішнє застосування лютеоліну було результативним та мало кращий ефект.
На відміну від лютеоліну, зовнішнє лікування гесперетином і діосметином не впливало на посивіння шерсті. Водночас вчені не змогли з’ясувати, чому саме лютеолін мав такі ефекти, а гесперетин і діосметин – ні.
Науковці наголошують, що дослідження проводилося лише на мишах і людських клітинах, тому неясно, чи буде лютеолін мати такий самий вплив на людей.
Майбутні дослідження можуть підтвердити, чи допомагає лютеолін мінімізувати появу сивого волосся у людей, а також які дози та шляхи вживання можуть бути найбільш ефективними.
У яких продуктах міститься лютеолін?
Дієтологиня Карен Берг розповіла, що лютеолін міститься у багатьох продуктах рослинного походження та має протизапальні властивості.
"Найбільшу кількість лютеоліну містить радіккіо (цикорний салат – ред.), а також багато зелених перців, зокрема солодкий зелений перець, гострий перець, перець серрано і халапеньо. Артишоки, броколі, гарбуз і селера також містять лютеолін", – зазначила Карен Берг.
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