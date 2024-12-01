Чи шкодять здоров'ю ароматичні свічки та як їх обирати? Відповідь науковців

Ароматичні свічки можуть становити особливий ризик для дітей, вагітних і людей із респіраторними захворюваннями. Науковці застерігають, що використовувати їх треба обережно, адже вони можуть забруднювати повітря навіть тоді, коли не запалені.

Потенційна небезпека залежить від багатьох факторів, зокрема типу та якості свічки, тривалості та частоти горіння, потоку повітря в просторі та стану здоров’я людини.

Про це розповіла доцентка Лернерського коледжу Cleveland Clinic, докторка Собіа Фарук, пише CNN.

Продавці свічок пропонують велику різноманітність виробів: із бджолиного воску чи парафіну, ароматичні чи з ефірними оліями, різних кольорів. Деякі з матеріалів називають менш токсичними, ніж інші.

Однак існує небагато досліджень щодо випарів свічок та їхнього потенційного впливу на здоров’я. Крім того, наявні наукові роботи мають неоднозначні висновки.

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Основне занепокоєння щодо безпеки свічок ґрунтується на хімічних реакціях, які відбуваються під час спалювання. Також згубно на організм людини можуть впливати штучні ароматизатори та барвники в їхньому складі.

Що відбувається, коли ви запалюєте свічку?

Найчастіше для виготовлення свічок використовують парафін – дешевий побічний продукт очищення нафти.

"Коли ви запалюєте парафінову свічку, вона виділяє леткі органічні сполуки – гази, які просто та швидко випаровуються в повітря за кімнатної температури", – розповів лікар-дослідник лікарні Куньмінського медичного університету (Китай), доктор Аріфул Хаке.

Леткі органічні сполуки також виділяються з фарб, засобів для чищення, косметики, освіжувачів повітря, вихлопних газів автомобілів тощо.

Деякі з цих газів шкідливі самі по собі, але окремі з них можуть вступати в реакцію з іншими речовинами в повітрі та забруднювати його.

Однією з летких органічних речовин, які виділяються зі свічок, є толуол – прозора, безбарвна пароподібна рідина з характерним запахом. У природі вона міститься в сирій нафті.

Толуол вважають токсином, який при тривалому впливі може спричиняти запаморочення, головний біль і більш серйозні стани, каже Аріфул Хаке.

Парафінові свічки також виділяють бензол – відомий канцероген, який при вдиханні може подразнювати дихальні шляхи.

Крім того, ці вироби при горінні здатні утворювати поліциклічні ароматичні вуглеводні, які містять бензол та формальдегід – інший відомий канцероген.

Чи безпечні свічки для людей?

"Велика кількість досліджень оцінювала викиди свічок у контрольованих умовах і показала, що палаючі свічки сприяють погіршенню якості повітря та збільшують ризик інгаляційного впливу хімічних речовин", – сказала докторка Сара Еванс, доцентка кафедри медицини навколишнього середовища та кліматології в Медичній школі Ікана на горі Синай (США).

Згідно з дослідженням 2015 року, свічки можуть виділяти токсини, навіть якщо вони не запалені.

Однак науковці стверджували, що після спалювання свічок у повітрі був незначний, але безпечний рівень летких органічних сполук.

Водночас інше дослідження показало протилежні результати. У ході проведення вчені виявили високі концентрації формальдегіду в повітрі після запалювання свічки – 2098 частин на мільярд. При цьому безпечною вважають межу до 400 одиниць.

Під час експерименту ще більш небезпечною виявилася свічка з ароматом ківі та дині – її концентрація викидів становила 12742 частини на мільярд.

Інше дослідження 2021 року назвало парафінові, ароматизовані та неароматизовані свічки "безпечними для використання вдома".

Роботу проводили спільними зусиллями Американської, Європейської та Латиноамериканської асоціацій виробників свічок.

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Чи дійсно свічки із соєвого та бджолиного воску більш безпечні?

Продавці пропонують велике різноманіття свічок, зокрема виготовлених із соєвого, бджолиного воску або стеарину (кокосової олії або тваринних жирів). Часом ці матеріали називають більш безпечними, ніж парафін.

За словами Сари Еванс, усе, що спалюється, виділяє шкідливі речовини. Не виняток і свічки з альтернативних до парафіну матеріалів.

Згідно з деякими дослідженнями, парафін дійсно забруднює повітря більше. Однак за етикеткою не завжди можна зрозуміти справжній склад свічки – часом виробники називають свій виріб соєвим чи на основі бджолиного воску, якщо додають до нього лише невелику частину цього матеріалу.

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А як щодо свічок із ароматизаторами?

Штучні ароматизатори та барвники містять леткі органічні сполуки, які пов’язують із проблемами з навчанням і поведінкою, порушенням розвитку репродуктивної системи та іншими станами, пояснює докторка Сара Еванс.

У дослідженні 2015 року звичайна свічка спричинила "тривожну концентрацію" токсинів у повітрі, але її ароматичні аналоги мали ще більш небезпечний вплив.

Деякі люди вважають ефірні олії у свічках більш безпечними, ніж ароматизатори. Однак це не завжди так, вважає доктор Аріфул Хаке.

За його словами, під час спалювання ефірні олії можуть змінювати свій хімічний склад, що створює ризик шкоди для людини.

"Деякі дослідження показують, що дифузія ефірних олій спричиняє проблеми з диханням, заважає запам'ятовуванню та ухваленню рішень. Деякі види масел токсичні для дітей і домашніх тварин. Також може бути важко перевірити чистоту ефірних масел, які можуть містити суміш шкідливих хімікатів", – застерегла Сара Еванс.

Яку шкоду може спричинити використання свічок?

Науковиця Сара Еванс стверджує, що деякі хімічні речовини, які потенційно виділяють свічки, швидко виводяться з організму, але інші можуть накопичуватися з часом.

Лише декілька досліджень вивчали безпосередній вплив цих виробів на здоров’я людини. Однак Сара Еванс вважає, що висновків про продукти горіння достатньо, щоб припустити існування несприятливого впливу горіння свічок на людину.

Особливо вразливими до потенційної шкоди свічок можуть бути особливо діти, вагітні, люди похилого віку та ті, хто має респіраторні захворювання, як-от астму, каже Собіа Фарук.

Як мінімізувати потенційну шкоду свічок?

Експерти радять скористатися кількома порадами, аби зменшити ризики для здоров’я за використання свічок:

за можливості обирайте свічки з маркуванням "100%" соєвого, бджолиного воску та стеарину;

переконайтеся, що свічка не має гніту з металів, зокрема свинцю чи цинку (перевагу краще віддати тим виробам, в яких серцевина бавовняна, дерев’яна чи синтетична);

якщо не можете втриматися від використання ароматичних свічок, обирайте ті, що з ефірними оліями, також варто звернути увагу на маркування "без фталатів";

не купуйте кольорових свічок;

уникайте продуктів низької якості, які часто можуть мати в складі парафін та ароматизатори (зазвичай про це свідчить відносно низька ціна);

закривайте свічку кришкою, коли не використовуєте її;

запалюйте вироби в добре провітрюваних приміщеннях, щоб зменшити забруднення повітря, а також провітрюйте кімнату після того, як задули свічку;

гасіть свічки, якщо вони виділяють густий чорний дим (цьому явищу можна запобігти, якщо обрізати гніт).

Щоб уникнути головного болю та подразнення дихальної системи і очей, запалюйте свічки на нетривалий час.

Не варто запалювати свічки біля дітей, вагітних, людей похилого віку та тих, хто має захворювання дихальних шляхів.

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