Ранок (не) з кави: чи можна пити каву натщесерце?

Багато людей полюбляють починати ранок з чашки кави. Втім, дехто стверджує, що вживання її натщесерце може зашкодити здоров’ю.

Кава – це настільки популярний напій, що в деяких країнах за рівнем споживання вона поступається лише воді.

Окрім того, що кофеїн допомагає почуватися менш втомленим та більш уважним, він може покращувати настрій, роботу мозку та фізичну витривалість.

Багато людей полюбляють починати ранок з чашки кави натщесерце.

"УП. Життя" звернулася до лікарки-ендокринологині Юлії Белякової, щоб дізнатися, чи можна пити каву на голодний шлунок та як це впливає на організм.

Як кава натще може вплинути на організм

Кава натще є частиною ранкової рутини багатьох людей.

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Проте лікарка-едокринологиня Юлія Белякова радить спочатку поснідати, випити води, а вже потім – кави.

"Ідеально пити каву через 1-1,5 години після сніданку. Це також корисно для того, щоб кофеїн не впливав на засвоєння вітамінів та мінералів з їжі", – розповідає лікарка-ендокринологиня Юлія Белякова.

Експертка пояснює, що кава вранці натще може мати певний негативний вплив на організм:

Кофеїн може викликати розлади шлунка.

Дослідження показують, що гіркота кави стимулює вироблення шлункової кислоти.

Тому кава може подразнювати шлунок, посилювати симптоми розладів травлення, таких як синдром подразненого кишківника, а також спричиняти печію, нудоту та кислотний рефлюкс.

"Кава може подразнювати слизову шлунка, особливо при вживанні натщесерце, сприяючи печії або дискомфорту. Це пов’язано з тим, що вона стимулює вироблення шлункового соку", – пояснює лікарка-ендокринологиня Юлія Белякова.

Водночас експертка наголошує, що такий вплив ранкової кави відчують ті, хто має підвищену чутливість до кофеїну.

"Якщо не брати це за постійну звичку, то іноді можна вживати каву на голодний шлунок тим, хто не має негативних симптомів після цього", – зазначає експертка.

Ідеально пити каву через 1-1,5 години після сніданку. AntonMatyukha/Depositphotos

Кава здатна підвищувати рівень кортизолу.

Вживання кави натщесерце може підвищувати рівень гормону стресу – кортизолу.

Кортизол виробляється наднирковими залозами та допомагає регулювати обмін речовин, артеріальний тиск та рівень цукру в крові. Водночас хронічно підвищений рівень кортизолу може спричиняти проблеми зі здоров’ям: втрату кісткової маси, гіпертонію, діабет 2 типу та серцево-судинні захворювання.

Рівень кортизолу природним чином досягає піка приблизно в момент пробудження, знижується протягом дня і знову трохи зростає на початку сну.

Цікаво, що кава також стимулює вироблення кортизолу.

Лікарка-едокринологиня Юлія Белякова пояснює, якщо пити каву після пробудження, це може посилити викид кортизолу, що іноді впливає на тривожність або порушення сну згодом.

"Якщо кава натще викликає такий симптомокомплекс, то таким людям оптимально пити каву через 1-1,5 години після пробудження", – додає лікарка.

Однак у людей, які регулярно п’ють каву, реакція організму у вигляді підвищення кортизолу значно слабша. При цьому такі підвищення кортизолу після кави мають тимчасовий характер.

Кава може подразнювати слизову шлунка, особливо при вживанні натщесерце, сприяючи печії або дискомфорту. AntonMatyukha/Depositphotos

Який негативний вплив може мати кава загалом

Кава також може мати кілька інших побічних ефектів, незалежно від того, п’єте ви її натщесерце чи ні.

Наприклад, кофеїн може викликати звикання, а генетичні особливості деяких людей роблять їх особливо чутливими до його дії.

Це пов’язано з тим, що регулярне вживання кави здатне змінювати хімічні процеси в мозку. Тому для досягнення того самого ефекту з часом потрібно все більше кофеїну.

Надмірна кількість кави може викликати тривожність, неспокій, серцебиття та посилювати панічні атаки. У деяких людей вона також спричиняє головний біль, мігрень та підвищення артеріального тиску.

Оскільки дія кофеїну може тривати до 7 годин у дорослих, кава також може порушити сон, особливо якщо вживати її пізно ввечері.

Водночас кава має сечогінний ефект. Це тому, що вона містить кофеїн – природний сечогінний засіб.

Але оскільки кава більш ніж на 95% складається з води, її сечогінний ефект зазвичай недостатньо сильний, щоб спричинити зневоднення.

"Кофеїн має легкий сечогінний ефект, а в межах помірного вживання (до 3 чашок на день) кава не спричиняє значного зневоднення у здорових людей", – розповідає лікарка-ендокринологиня Юлія Белякова.

Насправді у людей, які регулярно п’ють каву, цей ефект ще слабший, адже організм поступово виробляє толерантність до кофеїну.

Вживання кави натщесерце може підвищувати рівень гормону стресу – кортизолу. ikostudio/Depositphotos

Як зменшити негативний вплив кави вранці

Якщо у вас з’являються неприємні симптоми після вживання кави вранці, та ви не хочете повністю виключати цей напій з ранкової рутини – варто дотримуватися таких порад: