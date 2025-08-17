Головний біль влітку: чому виникає і як позбутися?

Влітку багато хто помічає, що головний біль стає частішим або інтенсивнішим.

Високі температури та підвищена вологість підсилюють ці відчуття.

Як із цим боротися, розповіли докторка Даніель Вілхур, директор Центру головного та лицевого болю при Інституті нейронауки Гарднера Університету Цинциннаті Вінсент Мартін та професор неврології Єльської медичної школи Крістофер Готтшалк для The New York Times.

Як зміна погоди може впливати на самопочуття?

Доктор Вінсент Мартін зі своїми колегами виявили, що при кожних 10 градусах підвищення температури ризик головного болю зростає на 6 %.

РЕКЛАМА:

Науковці виокремили кілька теорій, які пояснюють, чому саме спека й вологість можуть збільшувати ризик виникнення головного болю та нападів мігрені.

Наприклад, високі температури можуть активізувати нерви, що є чутливими до температури, викликаючи біль.

"Спека та вологість можуть активувати трійчастий нерв (в основному відповідає за чутливість шкіри і сприйняття болю) у голові, який з’єднується з кровоносними судинами в мозку і бере участь у нападах мігрені", – зауважила Вілхур.

Зневоднення також відіграє важливу роль. Через потовиділення організм втрачає багато рідини та електролітів (важливі для багатьох фізіологічних процесів, одним з яких є підтримка водного балансу).

У середньому жінкам варто випивати близько 2-2,7 літра рідини на день, а чоловікам – приблизно 2,5-3,7. У спеку ця норма зростає щонайменше на пів літра, розповідає докторка Ніколь Цанг.

У МОЗ зазначають, що приблизна добова норма рідини для дорослої людини становить 4 % від загальної маси тіла. Це не лише вода, а й рідина, яка надходить разом з їжею.

Наприклад, якщо вага людини 70-75 кілограмів, орієнтовна норма споживання рідини – 2,8-3 літри в день.

Погіршення якості повітря, що може траплятися у спекотну погоду, теж пов’язують із випадками головного болю. Зокрема, забруднювачі, наприклад – озон, можуть подразнювати нервові закінчення та провокувати біль.

Яскраве сонячне світло здатне активувати нервові клітини потиличної кори мозку. Вона чутлива до зорових змін у людей з мігренню, що підвищує ризик появи болю.

Падіння атмосферного тиску (тиск, з яким атмосфера Землі діє на поверхню і всі тіла, розташовані на ній), може спричинити зміну тиску в пазухах навколо середнього вуха (барабанна порожнина), що здатне призвести біль. Такий процес може відбуватися під час штормової літньої погоди.

Читайте також : Головний біль після червоного вина: вчені знайшли ймовірну причину

Як зменшити ризик головного болю?

Хоч змінити погоду неможливо, фахівці зазначають, що існують способи, які допоможуть запобігти появі болю ще до того, як він дасть про себе знати.

Доктор Мартін розповідає, що ризик можна зменшити, підтримуючи водний баланс в організмі. А якщо ви втратили багато електролітів – поповніть запас за допомогою напоїв, що їх містять.

Сонцезахисні окуляри або капелюх із широкими полями також можуть знизити ймовірність, що прямі промені сонця викличуть головний біль.

Якщо ви часто страждаєте від болів під час грози, варто звернутися до лікаря, щоб дізнатися, чи слід приймати ліки проти мігрені до початку негоди.

Коли вщухнуть літні грози в Україні та чи варто готуватися до шквалів, читайте на "УП. Життя".

Читайте також : Яким буває головний біль і що його викликає: 5 найпоширеніших типів

Перші кроки при літній мігрені

Якщо ви відчуваєте, що починається мігрень – найкраще якомога швидше прийняти ліки проти гострого болю.

Знайдіть місце з кондиціонером, випийте холодної води, зменшіть світло, якщо є можливість. Також можете покласти мокрий рушник на шию. Потрібно дати собі час, аби прийти до тями.

Людям, у яких напади мігрені трапляються частіше ніж один-два рази на тиждень, може допомогти щоденне приймання ліків.

Раніше ми розповідали про те, що таке теплові ураження і які вони бувають.