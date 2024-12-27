Чому виникають інфекції сечовивідних шляхів і як їм запобігти

Інфекція сечовивідних шляхів, які виникають після сексу, – поширене явище. Деякі з них протікають безсимптомно, ​​але здебільшого вони спричиняють серйозний дискомфорт.

Доктор медичних наук, уролог Сандіп Васавада (США) розповів Сleveland clinic, чому виникають такі інфекції, хто ними хворіє найчастіше та як їм запобігти.

Як відбувається інфікування

Інфекції сечовивідних шляхів виникають, коли бактерії потрапляють у сечовий міхур. Цей орган схожий на маленький резервуар для сечі, а бактерії зазвичай прикріплюються до його стінок. Вони проникають через отвір уретри – трубку, яка виводить сечу з тіла.

"Якщо бактерії не виводяться із сечового міхура, вони осідають і розмножуються – так відбувається інфікування", – пояснює доктор Васавада.

На ризик розвитку інфекцій сечовивідних шляхів впливає анатомія людина. Доктор Васавада каже, що частіше від захворювання страждають жінки, адже в них коротша уретра.

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"Довжина жіночої уретри сягає лише 3-4 сантиметрів, тому бактерії проходять невелику відстань до сечового міхура", – продовжує він.

Це пояснює, чому в чоловіків такі недуги виникають рідше: довша уретра ефективніше запобігає проникненню бактерій у сечовий міхур.

"Простатит (запалення передміхурової залози) також може призвести до розвитку інфекцій сечовивідних шляхів", – зазначає лікар.

До груп ризику інфікування належать:

жінки, які ведуть сексуальне життя;

жінки в постменопаузі;

люди, які народилися із захворюванням сечовивідних шляхів.

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Симптоми інфекцій сечовивідних шляхів

"Характерними симптомами інфекцій сечовивідних шляхів є дизурія (печіння) під час сечовипускання, а також частіші позиви до сечовипускання.

Якщо ви відзначаєте невідкладність і надмірну частоту позивів, але не відчуваєте печіння – йдеться здебільшого не про інфекції", – пояснює доктор Васавада.

Також деколи змінюється сеча – вона стає мутною або знебарвленою, може містити сліди крові та змінювати запах (він стає більш інтенсивним і неприємним).

"Інфекції нижніх сечових шляхів не мають тенденції прогресувати до більш серйозної інфекції, але вони можуть спричинити суттєвий дискомфорт", – каже лікар.

Однак інфекція може прогресувати, просуваючись по сечовивідній системі в нирки. Симптомами цього процесу є:

лихоманка і озноб;

нудота;

блювання.

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Чи можна заразитися інфекціями сечовивідних шляхів під час сексу?

Інфікування під час статевого акту є найпоширенішою причиною виникнення інфекцій сечовивідних шляхів. А все тому, що багато бактерій, які містяться на зовнішніх статевих органах, під час сексуальної активності можуть переміщуватися в отвір уретри.

Інфекціями сечовивідних шляхів можна заразитися і під час орального сексу, адже в процесі бактерії рота та зовнішніх статевих органів можуть потрапити в уретру.

"По суті, будь-який тип сексуальної активності може спричинити інфікування: активність навколо статевих органів переміщує бактерії до уретри, звідки вони можуть потрапити до сечового міхура", – зазначає уролог.

Яка різниця між інфекціями сечовивідних шляхів та інфекціями, що передаються статевим шляхом?

Інфекції сечовивідних шляхів – це не те саме, що інфекції, які передаються статевим шляхом.

Інфекції сечовивідних шляхів – це бактерії, які не передаються від партнера до вас під час сексу. Інфекція сечового міхура виникає через наявні на ваших статевих органах бактерії, які потрапляють у сечовий міхур.

Інфекції, які передаються статевим шляхом, виникають після сексу з партнером, в організмі якого є бактерії, грибок, паразити чи віруси.

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Чи можна займатися сексом при інфекціях сечовивідних шляхів?

"Займатися сексом при інфекціях сечовивідних шляхів можливо, але більшість людей у такому стані відчувають суттєвий дискомфорт, тому здебільшого їм не до близькості", – каже доктор Васавада.

Крім того, часті позиви до сечовипускання також можуть перешкодити інтимній близькості.

Секс зазвичай не впливає на перебіг хвороби під час лікування. Але якщо ви ще не починали терапію, інтимна близькість може лише погіршити ситуацію.

Як запобігти інфікуванню сечовивідних шляхів під час сексу?

Медики радять дотримуватися простих правил, які допоможуть попередити недугу:

подбати про достатнє зволоження ;

мочитися після сексу, щоб вимити бактерії.

У період постменопаузи у жінок відзначають підвищений ризик розвитку таких інфекцій.

"Якщо менопауза позаду і ви сексуально активні, допоможе вагінальна гормональна терапія – вона є безпечною та ефективною", – каже доктор Васавада.

Деякі люди є схильними до інфікування сечовивідних шляхів під час сексу. При повторних випадках лікар може рекомендувати профілактичний антибіотик, який потрібно мати під рукою та прийняти протягом 12 годин після статевого акту.

Як лікувати інфекції сечовивідних шляхів?

Навіть якщо ви робите все можливе, щоб запобігти постстатевим інфікуванням, іноді вони все одно стаються.

Антибіотики є "золотим стандартом" лікування цієї недуги – їх лікарі призначають індивідуально. Зазвичай, йдеться про короткий курс терапії – всього три дні таблеток.

"Ми намагаємося використовувати більш доброякісні антибіотики замість найсильніших, щоб мінімізувати ризик резистентності", – пояснює лікар.

Після одужання важливо повернутися до профілактики захворювання, щоб уникнути повторного зараження.

Вакцину проти найпоширеніших інфекцій сечовивідних шляхів все ще розробляють.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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