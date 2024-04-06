Кількість смертей від раку простати може подвоїтися до 2040 року – дослідження

Вчені прогнозують, що кількість смертей від раку простати подвоїться з 1,4 мільйона у 2020 році до майже трьох мільйонів у 2040-му

Вчені прогнозують значне зростання смертності від раку передміхурової залози до 2040 року. Вони вважають, що кількість смертей від цього захворювання подвоїться з 1,4 мільйона у 2020 році до майже трьох мільйонів у 2040-му.

За висновками дослідження, яке провела комісія The Lancet, офіційна статистика, ймовірно, не відображає реальної кількості випадків раку простати. Багато чоловіків не проходять обстеження або не повідомляють про захворювання, особливо в країнах з низьким та середнім рівнем доходу, пише Sky News.

У групі найвищого ризику перебувають чоловіки, яким понад 50 років, а також ті, хто має генетичну схильність. Дослідники радять частіше проходити обстеження вказаним категоріям чоловіків, адже ця хвороба на ранніх стадіях зазвичай протікає безсимптомно.

Також автори дослідження наголошують: важливо бути обізнаним у цій хворобі, адже вона є одним з найпоширеніших видів раку у чоловіків і становить 15% від усіх випадків виявлення онкології.

У групі найвищого ризику перебувають чоловіки, яким понад 50 років, а також ті, хто має генетичну схильність. monkeybusiness/Depositphotos

Крім того, за їхніми словами, потрібно провести більше досліджень за участю чоловіків різних етнічних груп, особливо західноафриканського походження.

"Оскільки дедалі більше чоловіків у світі доживають до середнього і похилого віку, зростатиме кількість випадків раку простати.

Ми знаємо, що цей "вибух" захворюваності неминучий, тому нам потрібно починати планувати і вживати заходів вже зараз", – зазначив Нік Джеймс, провідний автор комісії та професор Інституту дослідження раку в Лондоні.

Він переконаний, що "покращення ранньої діагностики та освітні програми допоможуть врятувати життя та запобігти погіршенню здоров'я від раку простати в найближчі роки".

"Це особливо актуально для країн з низьким і середнім рівнем доходу, на які припадатиме найбільша кількість майбутніх випадків захворювання", – зауважив Нік Джеймс.

Тому чоловікам старшого та похилого віку рекомендують пройти обстеження на рак простати, яке включає аналіз крові (ПСА) та огляд у лікаря-уролога.

Раніше ми розповідали, що рак можна "передбачити" за роки до появи симптомів.