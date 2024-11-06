Сезон епідемій: в Україні за тиждень – понад 110 тисяч хворих на грип та COVID

Понад 110 тисяч українців захворіли на грип та COVID-19 за минулий тиждень

Із 28 жовтня по 3 листопада в Україні зареєстрували понад 110 тисяч нових випадків ГРВІ, грипу та COVID-19. Серед них – 65 тисяч дітей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

До лікарень потрапило понад 2500 людей, половина з них – діти. Епідемічний поріг наразі перевищений лише в Тернопільській області.

Минулого тижня COVID-19 виявили у майже 1000 українців, 234 з них потребували госпіталізації. Найбільше випадків коронавірусу зафіксували в Черкаській та Полтавській областях.

РЕКЛАМА:

Від початку епідемічного сезону (з 30 вересня) на ГРВІ, грип та COVID-19 вже перехворіли понад пів мільйона людей. Серед них підтвердили COVID-19 у понад 10 тисяч осіб, 37 українців померли від ускладнень.

МОЗ нагадує, що вакцинація – найефективніший спосіб захисту від грипу та COVID-19. Щеплення можна робити в один день або з перервою. Вакцинація проти COVID-19 є безкоштовною, для неї використовують вакцини, адаптовані до омікрон-варіанту. Щоб зробити щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря.

Щеплення від грипу також рекомендоване, особливо для медиків, вчителів, правоохоронців, вагітних, людей з хронічними захворюваннями, дітей до 5 років та людей старше 60 років. За даними на 3 листопада, щеплення проти грипу зробили 64 242 людини.

Раніше ми розповідали, що Всесвітня організація охорони здоров’я створила перелік небезпечних вірусів та бактерій, проти яких терміново потрібні нові вакцини.