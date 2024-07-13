Може вразити тисячі людей: науковці виявили нову генетичну мутацію, що спричиняє інвалідність

Причиною захворювання стає мутація гену, що не бере участі у створенні білка

Науковці виявили генетичний дефект, який став причиною серйозної затримки в розвитку сотень людей, що в окремих випадках призвела до інвалідності.

Як повідомляє The Guardian, команда науковців 100,000 Genomes Project (з англійської – "Проєкт 100 000 геномів") проаналізувала ДНК майже 9 тисяч учасників із недіагностованими порушеннями неврологічного розвитку – групою вад, пов’язаних із функціонуванням неврологічної системи та мозку. Це, зокрема, синдром дефіциту уваги (СДУГ), аутизм і церебральний параліч.

Після дослідження ДНК сотень людей із Великої Британії, Європи та США, дослідники знайшли мутацію в гені RNU4-2, яка спричиняє новий розлад нервової системи.

Виявлене захворювання спричиняє серйозну затримку розвитку – багато осіб, в яких учені виявили це порушення, не можуть розмовляти, страждають від судом і змушені харчуватися через зонд.

Також генна мутація є причиною характерних особливостей зовнішнього вигляду обличчя, зокрема чашеподібної форми верхнього краю вуха, повних щік та опущених донизу кутиків рота.

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У ході дослідження, результати якого опублікували в журналі Nature, вчені показали зміни в гені, який не бере участі у виробництві білків.

Їх виявили випадково, оскільки в більшості випадків причиною порушень неврологічного розвитку є гени, які організм використовує для створення білків.

"Незвично виявити розлад нервової системи, але ще більш дивує те, наскільки він поширений.

Він напрочуд розповсюджений. Тому є багато запитань щодо того, чому ми його не помітили раніше", – сказала Нікола Віффін, доцентка Інституту великих даних і Центру генетики людини Оксфордського університету.

За оцінками науковців, ця мутація може складати 0,5% усіх порушень неврологічного розвитку в людей з усього світу, а отже – вражати сотні тисяч людей.

"Ми знаємо сотні хворих, але одна з ключових проблем полягає в тому, що ми можемо встановити діагноз, лише коли маємо повний їхній геном", – пояснила докторка Віффін.

Однією з учасниць дослідження, якій учені змогли встановити новий діагноз, стала 10-річна Мія Джой. Лікарі припинили спроби знайти причину її недуги ще три роки тому.

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"Ми змирилися з тим, що можемо ніколи її не дізнатися. Отож можете тільки уявити наш шок від цієї новини.

Ми дуже вдячні кожній людині в дослідницьких групах, які невпинно працювали, щоб знайти цей діагноз", – поділилася враженнями мати Мії Ніколь Седор.

За словами докторки Ніколи Віффін, встановлення діагнозу має багато переваг – можливість зняти тягар провини з матерів, які часом звинувачують себе у стані дітей, а також перспективу для подальших досліджень, зокрема й пошук способів лікування.

"Відсутність діагнозу чи пояснення, чому виникають медичні проблеми, залишає пацієнтів та їхні родини в незнанні та страху появи інших ускладнень, а також нерозумінні, що робити далі", – додала Нікола Віффін.

Раніше науковці виявили нові надзвичайно рідкісні побічні реакції від вакцини проти COVID-19 – це неврологічний розлад та запалення спинного мозку.