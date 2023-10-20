В Україні "молодшають" інфаркти та інсульти: МОЗ назвало одну з причин

В Україні "молодшають" інфаркти та інсульти, зокрема, через низьке охоплення українців програмами раннього виявлення серцево-судинних захворювань.
Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, під час виступу на Всеукраїнському з’їзді серцево-судинних хірургів у Києві, повідомляє "Укрінформ".
"На нещодавній нараді з поширеності серцево-судинних хвороб фахівці наголошували: інсульти та інфаркти в Україні "молодшають".
Нам слід визначити три найважливіші пріоритети у наданні медичної допомоги пацієнтам із серцево-судинними хворобами – доступність, якість та безоплатність", – сказав міністр.
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Пандемія та велика війна негативно позначилася на показниках раннього виявлення хвороб – профілактика відійшла на другий план.
У МОЗ стурбовані тим, що через нестачу профілактики у населення складні хвороби можуть все частіше виявляти уже на задавнених стадіях.
За даними МОЗ, щороку понад 400 тисяч українців помирають від захворювань серцево-судинної системи.
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У відомстві пояснювали, які чинники підвищують ризик інсульту та інфаркту і як профілактувати ці хвороби.
Зокрема, кинути курити, займатись фізичною активністю, уникати стресів, коригувати зайву вагу, збалансовано харчуватись.
Нагадаємо, раніше дослідники заявили, що безсоння підвищує ризик серцевого нападу на 69%. Також вчені виявили ген, який формує ризик серцевого нападу.
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