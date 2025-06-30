Які продукти можуть бути сечогінними та як вони впливають на організм

Деякі продукти та трави мають природні сечогінні властивості. До прикладу, кава, чай, певні фрукти та петрушка.

Чи помічали ви, що після чашки кави чи кількох скибок кавуна збільшується сечовиділення?

Річ у тому, що деякі продукти та трави мають природні сечогінні властивості. До прикладу, кава, чай, певні фрукти та петрушка.

Здавалось би, це чудові продукти для зменшення затримки води в організмі та усунення набряків. Але чи завжди все так просто та безпечно?

Щоб дізнатися, які продукти мають сечогінні властивості, чи зможуть вони допомогти вивести воду з організму та чи на всіх людей вони впливають однаково – "УП. Життя" використала джерела Healthline та Cleveland Clinic.

Які продукти мають сечогінний ефект?

Деякі продукти є природними сечогінними засобами та можуть стимулювати сечовиділення при їх вживанні.

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Потрібно розуміти, що вживання продуктів з сечогінними властивостями не вплине значно на організм та не допоможе схуднути, проте може допомогти з незначними набряками, які не пов’язані з певними захворюваннями.

До продуктів з сечогінним ефектом належать:

Кава

Вона містить кофеїн – природний діуретик.

Але оскільки кава більш ніж на 95% складається з води, її сечогінний ефект зазвичай недостатньо сильний, щоб спричинити зневоднення.

Кофеїн має легкий сечогінний ефект, а в межах помірного вживання (до 3 чашок на день) кава не спричиняє значного зневоднення у здорових людей.

Насправді у людей, які регулярно п’ють каву, цей ефект ще слабший, адже організм поступово виробляє толерантність до кофеїну.

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) рекомендує дорослим не перевищувати дозу 400 міліграмів кофеїну на день. Якщо ви споживаєте більше за цю норму, особливо якщо п’єте протягом дня лише напої з кофеїном і не поповнюєте водний баланс – ризик зневоднення зростає.

Зелений та чорний чай

Як зелений, так і чорний чай містять кофеїн і можуть діяти як діуретики.

Зелений чай містить майже вдвічі менше кофеїну, ніж чорний. В 240 мл зеленого чаю міститься близько 30 мг кофеїну, а у 240 мл чорного чаю – майже 50 мг кофеїну. Для більшості здорових дорослих людей вживання до 400 мг кофеїну на добу вважається нормою.

Проте, як і з кавою, організм може виробити толерантність до кофеїну в чаї.

Отже, діуретичний ефект зазвичай спостерігатиметься лише у тих, хто не вживає чай регулярно.

Деякі фрукти та овочі

Фрукти та овочі з високим вмістом води не лише забезпечують організм вітамінами та мінералами, а й можуть бути ефективними природними діуретиками:

лимон;

селера;

цибуля;

болгарський перець;

кавун ;

огірки;

виноград;

спаржа ;

ананас.

Кожна людина повинна щодня з'їдати щонайменше 5 порцій різноманітних фруктів та овочів. Порція фруктів або овочів для дорослої людини становить 80 г.

Водночас немає жодних доказів того, що найкращий час для вживання фруктів чи овочів – це ранок чи вечір.

Вони корисні для здоров'я незалежно від часу доби. Проте якщо вживання продуктів з сечогінними властивостями ввечері викликає дискомфорт – краще старатися вживати їх у першій половині дня.

Також варто пам’ятати, що останній прийом їжі бажано мати за 2-3 години до сну.

Фрукти та овочі з високим вмістом води не лише забезпечують організм вітамінами та мінералами, а й можуть бути ефективними природними діуретиками. VadimVasenin/Depositphotos

Трави

Сечогінні ефекти петрушки (як і більшості інших трав) не вивчені.

Найкраще вживати 30 грамів петрушки на день. Вживання дуже великої кількості петрушки (на приклад, 200 грамів) може бути небезпечним через ймовірні ураження нирок та печінки.

Дослідження на щурах показали, що петрушка може збільшувати сечовиділення та має легкий діуретичний ефект.

Проте досі не проведено жодних досліджень щодо ефективності петрушки як діуретика у людей.

Те ж саме можна сказати й про хвощ чи кмин, які відомі своїми діуретичними властивостями, проте недостатньо досліджені.

Оптимально додавати трави до страв у мінімальній кількості. Також вони можуть бути протипоказані людям із хронічними захворюваннями, такими як ниркова недостатність або діабет.

Використання діуретичних концентрованих екстрактів трав категорично не рекомендується. Причиною є відсутність наукових доказів. Засоби з травами ніяк не регулюються та не досліджуються достатньо добре. Деякі трави можуть негативно взаємодіяти з медикаментами, які ви вже приймаєте та спричинити проблеми зі здоров’ям.

Втім, діуретичний ефект можна отримати, якщо додавати ту ж петрушку у салат, або вживати певні фрукти.

Вживайте трави та продукти з сечогінними властивостями як частини звичних страв, а не у вигляді концентрованих таблеток чи рідин.

Сечогінні ефекти петрушки (як і більшості інших трав) не вивчені. mira.drozdowski.gmx.de/Depositphotos

Кому варто бути обережним із вживанням продуктів з сечогінною дією?

Надмірне виведення води з організму може призвести до зневоднення та порушення балансу електролітів. Це може викликати погане самопочуття або навіть серйозніші проблеми зі здоров’ям. Саме тому потрібно харчуватися збалансовано, а за появи певних скарг – звертатися до лікарів.

Проконсультуватися з лікарем щодо вживання продуктів зі сечогінною дією варто людям з:

Також варто звернутися до лікаря, якщо ви регулярно помічаєте набряки, що можуть свідчити про затримку рідини в організмі та порушення роботи серця чи нирок.

Існують й інші методи, які можуть допомогти зменшити затримку рідини в організмі, якщо вона не спричинена серйозними медичними станами.

Варто звернути увагу на фізичну активність та обмеження солі в раціоні.

Рух сприяє виведенню надлишкової рідини, оскільки покращує кровообіг у тканинах та стимулює потовиділення. А надмірне споживання солі сприяє затримці рідини в організмі.