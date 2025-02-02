"Хвороба королів" або подагра: які симптоми захворювання та чому важливо його лікувати

Подагра – це хронічний запальний артрит, який викликає біль та набряк в суглобах у вигляді нападів, які зазвичай тривають один-два тижні.

Подагра, або, як її називали, "хвороба королів" – одне з найстаріших захворювань суглобів, відомих людині.

Вперше описана ще у 2640 році до нашої ери, подагра часто зустрічається і в 21 столітті.

У 2020 році поширеність подагри у світі становила приблизно 1-4%. Рівень захворюваності зростає з віком, а ускладнення подагри можуть значно погіршити якість життя.

"УП. Життя" використала джерела National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, Cleveland Clinic, NHS та MedicalNewsToday, щоб розповісти, що таке подагра, вживання яких продуктів краще обмежити при цьому захворюванні, як зняти біль при подагрі та запобігати її ускладненням.

Які причини подагри

Подагра – це хронічний запальний артрит, який викликає біль та набряк в суглобах у вигляді нападів, які зазвичай тривають один-два тижні.

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Подагра виникає внаслідок тривалого накопичення сечової кислоти (уратів) в організмі. Згодом урати можуть утворювати голкоподібні кристали в суглобі та навколо нього. Це призводить до запалення суглоба.

Коли організм виробляє занадто багато сечової кислоти або виводить її недостатньо – урати накопичуються в органах та тканинах. Однак у багатьох людей з високим рівнем уратів в крові подагра не розвивається.

Частини тіла, які можуть бути уражені подагрою:

суглоби;

навколосуглобові тканини;

сухожилля;

нирки.

При надмірній кількості уратів, вони можуть накопичуватися в нирках та утворювати камені.

Напади подагри зазвичай тривають тиждень або два. Деякі напади можуть тривати довше, а деякі – викликати важчі симптоми. HT-Pix/Depositphotos

Які симптоми подагри

Подагра є захворюванням, яке може проходити через кілька стадій:

безсимптомна гіперурикемія (підвищений рівень уратів у крові) протягом тривалого періоду;

загострення подагри, коли періодично виникають напади інтенсивного болю та набряку в суглобах;

періоди між нападами подагри, коли у людини немає жодних симптомів;

пізня стадія подагри, коли утворюються так звані тофуси (при цьому кристали уратів накопичуються в шкірі або інших частинах тіла).

Залежно від місця розташування, тофуси можуть назавжди пошкодити суглоби та інші внутрішні органи (нирки до прикладу). Належне лікування подагри може запобігти розвитку тофусів.

Як виглядає напад подагри

Напади подагри дуже болючі та можуть статися раптово, часто вночі. Зазвичай вони починаються з великого пальця ноги.

Під час нападу симптоми в ділянці суглоба можуть включати:

інтенсивний біль;

зміну кольору або почервоніння;

скутість;

припухлість;

болючість, навіть при легкому дотику;

тепло або відчуття, що суглоб "горить".

Напади подагри зазвичай тривають тиждень або два. Деякі напади можуть тривати довше, а деякі – викликати важчі симптоми. Між нападами людина часто не відчуває жодних симптомів подагри.

Напади подагри дуже болючі та можуть статися раптово, часто вночі. Зазвичай вони починаються з великого пальця ноги. Nicolas_Raido/Depositphotos

Що може сприяти появі подагри

Подагра може спіткати будь-кого. Чоловіки втричі частіше хворіють на подагру. Жінки зазвичай не хворіють на подагру до менопаузи.

Певні стани підвищують шанси захворіти на подагру:

Також більше шансів захворіти на подагру є у людей, які:

мають батьків, бабусь чи дідусів, які хворіють на подагру;

вживають багато пуринів (червоного м'яса, морепродуктів тощо);

регулярно вживають алкоголь;

приймають сечогінні засоби;

приймають імунодепресанти.

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Що можна зробити, щоб полегшити напади подагри

Найпершим, що потрібно зробити при черговому нападі подагри є прийом медикаментів, які попередньо призначив лікар.

Лікування зазвичай включає прийом ліків, що відпускаються за рецептом. Ці препарати можуть допомогти зняти симптоми, запобігти майбутнім загостренням та знизити ризик ускладнень (утворення тофусів та каменів у нирках).

Ось кілька порад, які додатково можуть допомогти полегшити біль при нападі:

відпочиньте та підніміть кінцівку;

тримайте суглоб у прохолоді – прикладіть пакет з льодом, загорнутий у рушник, на 20 хвилин;

пийте багато води (якщо це не заборонено лікарем);

не тисніть на суглоб – це може посилити біль.

Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас з’явилися раптовий біль та набряк суглоба, які супроводжуються лихоманкою чи нудотою.

Щоб запобігти подагрі – можна спробувати слідувати кільком крокам:

намагайтеся схуднути, якщо маєте надлишкову вагу;

дотримуйтеся принципів здорового харчування;

обмежте вживання алкоголю;

пийте багато рідини, щоб уникнути зневоднення;

регулярно займайтеся фізичними вправами, але уникайте інтенсивних вправ та навантажень на суглоби;

спробуйте кинути палити;

не вживайте багато солодких напоїв та закусок;

обмежте вживання пуринів.

Сечова кислота утворюється з пуринів. Тому для профілактики гіперурикемії варто обмежити вживання продуктів з їх високим вмістом. Продукти та напої з високим вмістом пуринів включають червоне м'ясо, морепродукти, та субпродукти.

Небезпечним може бути самолікування нападів подагри народними методами. При появі симптомів потрібно обов’язково звернутися до лікаря – народні засоби можуть погіршити перебіг захворювання.

Обов’язково зверніться до лікаря, якщо:

у вас вперше з'явилися симптоми подагри;

у вас вже поставлений діагноз подагра, але звичне лікування не допомагає.

Якщо не лікувати подагру, її напади можуть тривати довше та траплятися частіше. При цьому можуть розвинутися незворотні пошкодження суглобів та нирок.