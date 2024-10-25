Вчені виявили новий позитивний ефект популярних ліків проти діабету

Науковці знайшли звʼязок між популярною речовиною з антидіабетичних препаратів і зниженням ризику хвороби Альцгеймера (деменції) у пацієнтів з діабетом II типу.

Дослідники з Медичної школи Західного резервного університету Кейса порівняли семаглутид з 7 іншими ліками у новому дослідженні, опублікованому в журналі Alzheimer's & Dementia, пише MedicalXpress.

Семаглутид є діючою речовиною препаратів Ozempic та Wegovy, які використовуються для лікування діабету та зниження ваги.

Ця речовина класу GLP-1 зменшує відчуття голоду і допомагає регулювати рівень цукру в крові при цукровому діабеті II типу, має численні побічні ефекти, але також переваги для здоров’я пацієнтів з діабетом.

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Дослідницька група на чолі з професоркою біомедичної інформатики Ронг Сюй проаналізувала дані майже 1 мільйона американських пацієнтів з цукровим діабетом II типу за три роки.

Виявилося, що пацієнти, які приймали семаглутид, мали на 40-70% нижчий ризик розвитку хвороби Альцгеймера порівняно з тими, хто приймав будь-який з 7 інших протидіабетичних препаратів.

Цю тенденцію фіксували незалежно від статі, віку й ступеня ожиріння пацієнтів.

"Це дослідження надає реальні докази впливу (семаглутиду) на хворобу Альцгеймера, хоч доклінічні дослідження вже припускали, що семаглутид може захищати від нейродегенерації та нейрозапалення", – каже керівниця дослідження Ронг Сюй.

Водночас науковиця зазначила, що робити чіткі причинно-наслідкові висновки поки що зарано, і потрібні подальші рандомізовані клінічні дослідження.

Нагадаємо, раніше дослідження показували, що препарати на основі семаглутиду можуть допомогти при хворобах нирок, печінки й серця, а також знизити ризик інсульту, інфаркту й серцево-судинних захворювань.