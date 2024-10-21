Як на організм впливають препарати Ozempic i Wegovy? Нові факти про користь і побічні дії

Препарати зі семаглутидом для лікування діабету та ожиріння, які найчастіше продають під торговими марками Ozempic і Wegovy, впливають на здоров’я серцево-судинної системи та на роботу шлунково-кишкового тракту.

Аналіз вчених, який опублікували у International Journal of Obesity, свідчить, що застосування семаглутиду зменшує смертність (на 21%), зокрема від серцево-судинних захворювань (на 17%) та потребу в госпіталізації від серцевої недостатності (на 76%), пише Medical News Today.

Окрім того, ліки від ожиріння знижують ризик інфаркту міокарда та серцевого нападу (на 24%), інсульту у людей, які мають цукровий діабет (на 35%), а також знижує потребу у коронарній реваскуляризації (процедура для відновлення кровотоку – ред.) – на 24%.

"Втрата ваги тісно пов'язана з покращенням здоров'я серцево-судинної системи, особливо у пацієнтів з серцевою недостатністю", – зазначає перший автор мета-аналізу Андре Саад.

За словами вчених, Ozempic та Wegovy діють безпосередньо на кровоносні судини. Таким чином покращується прилив крові до серця, знижується артеріальний тиск, а також нормалізується робота центральної нервової системи, нирок і печінки.

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Крім того, науковці також дослідили вплив розміру дози семаглутиду на виникнення побічних ефектів із боку шлунково-кишкового тракту (ШКТ), як-от біль у шлунку, нудоту, закрепи та/або діарею.

Вони дійшли висновку, що ті люди, які отримували 2,4 мг семаглутиду, повідомляли про найбільшу кількість побічних ефектів, пов’язаних із ШКТ.

Дослідники не виявили зв’язку між закрепами, препаратом і шляхом його введення в організм (через проковтування чи ін’єкції). Доза 50 мг була пов'язана з вищою частотою виникнення побічних ефектів, порівняно з дозами 3 мг, 7 мг, 14 мг та 25 мг.

Згідно з даними мета-аналізу, побічні ефекти нерідко призводять до того, що пацієнти припиняли прийом ліків – від 9 до 11%.

У людей, які приймали від 0,5 мг до 2,4 мг семаглутиду і вводили його за допомогою ін’єкцій, частіше виникала нудота та блювання.

При пероральному прийомі семаглутиду кількість осіб, які припинили лікування через побічні ефекти, неухильно зростала відповідно до дози від 3 мг до 25 мг, а потім почала зменшуватися при дозі 50 мг.

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