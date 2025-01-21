Вчені виявили нові неочевидні ефекти популярних препаратів для лікування діабету та ожиріння

Препарати Ozempic та Wegovy, які створили для лікування діабету 2 типу, стали відомими завдяки побічній дії – зниженню ваги. Ці ліки є агоністами рецепторів GLP-1, які зменшують споживання енергії та відчуття голоду, що допомагає схуднути.

Тепер вчені виявили ще 175 інших їхніх наслідків для здоров’я – як позитивних, так і негативних, йдеться у дослідженні, опублікованому в Nature Medicine, пише IFL Science.

Науковці проаналізували дані 2 мільйонів людей, які приймали ці препарати для лікування діабету 2 типу. Ефекти охопили цілий ряд захворювань і систем організму.

Серед переваг – зниження ризику гострої та хронічної хвороби нирок, інфекцій, розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, психотичних розладів, порушень згортання крові та деменції (зокрема хвороби Альцгеймера).

Але ці ліки можуть спричинити проблеми з шлунково-кишковим трактом (особливо у тих, хто вперше приймає ці препарати).

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Крім нудоти та діареї, вони можуть спричиняти гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (закидання шлункового вмісту в стравохід), гастропарез (параліч шлунка) і запалення товстої кишки.

Потенційні ризики також включали проблеми зі сном, низький кров’яний тиск, що іноді призводив до втрати свідомості, каменів у нирках, артрит і гострий панкреатит.

Вчені сподівались, що препарати для лікування діабету 2 типу також допоможуть боротися із залежностями, але вони навпаки посилювалися – як при вживанні тютюну, канабісу, опіоїдів та алкоголю.

Науковці ще мають дослідити, як виникають побічні дії – опосередковано чи безпосередньо. Наприклад, вищий рівень утворення каменів у нирках може бути пов’язаний не з дією препарату, а зі зниженням апетиту та недостатнім споживанням рідини.

Нагадаємо, раніше вчені дослідили, що препарати від ожиріння Ozempic та Wegovy полегшують біль при остеоартриті ( захворюванні хрящової тканини суглобів) та можуть знизити ризик розвитку 10 видів раку.