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МОЗ: За тиждень захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 знизилася на 22%

Віра Шурмакевич — 3 квітня, 11:44
МОЗ: За тиждень захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 знизилася на 22%
Понад 73 тисячі дорослих захворіли на грип, ГРВІ та COVID-19 минулого тижня
simpson33/Depositphoto

З 24 по 30 березня на грип, ГРВІ і COVID-19 перехворіли понад 73 тисячі дорослих та понад 83 тисячі дітей. З ускладненнями до лікарень потрапили майже 5,3 тисячі пацієнтів.

Зареєстровано 8 летальних випадків через ускладнення грипу та 3 – через ускладнення COVID-19. Померлі не мали щеплень.

Протягом березня спостерігалося зменшення кількості нових випадків. За останній тиждень рівень захворюваності зменшився на 22%, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Віруси грипу циркулюють у 23 регіонах країни.

Перевищення епідемічного порогу середнього рівня зафіксовано у трьох областях:

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  • Житомирській,
  • Кіровоградській,
  • Черкаській.

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Незначне перевищення рівня захворюваності виявили у:

  • Волинській,
  • Львівській,
  • Київській,
  • Полтавській,
  • Рівненській,
  • Тернопільській,
  • Чернівецькій областях.

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Загалом з початку епідемічного сезону в Україні перехворіли 3,8 мільйона людей. Це на 4% менше, ніж минулого року.

"Найефективнішим способом посилення імунітету проти грипу та COVID-19 є вакцинація. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину можна купити в аптеці.

Крім того, усі області забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19. Вакцинуватися можна в пунктах щеплення у медзакладі після консультації у сімейного лікаря", – наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цьогоріч був зафіксований у лютому.

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