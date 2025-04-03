МОЗ: За тиждень захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 знизилася на 22%
З 24 по 30 березня на грип, ГРВІ і COVID-19 перехворіли понад 73 тисячі дорослих та понад 83 тисячі дітей. З ускладненнями до лікарень потрапили майже 5,3 тисячі пацієнтів.
Зареєстровано 8 летальних випадків через ускладнення грипу та 3 – через ускладнення COVID-19. Померлі не мали щеплень.
Протягом березня спостерігалося зменшення кількості нових випадків. За останній тиждень рівень захворюваності зменшився на 22%, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Віруси грипу циркулюють у 23 регіонах країни.
Перевищення епідемічного порогу середнього рівня зафіксовано у трьох областях:
- Житомирській,
- Кіровоградській,
- Черкаській.
Незначне перевищення рівня захворюваності виявили у:
- Волинській,
- Львівській,
- Київській,
- Полтавській,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Чернівецькій областях.
Загалом з початку епідемічного сезону в Україні перехворіли 3,8 мільйона людей. Це на 4% менше, ніж минулого року.
"Найефективнішим способом посилення імунітету проти грипу та COVID-19 є вакцинація. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину можна купити в аптеці.
Крім того, усі області забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19. Вакцинуватися можна в пунктах щеплення у медзакладі після консультації у сімейного лікаря", – наголосили у МОЗ.
Нагадаємо, пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні цьогоріч був зафіксований у лютому.