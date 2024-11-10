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"Бліда, як стіна", або 8 причин блідості шкіри

Анна Бей — 10 листопада, 16:00
Бліда, як стіна, або 8 причин блідості шкіри
Блідий відтінок шкіри може виникнути внаслідок певного основного захворювання.
zaynyinyi/Depositphotos

Причиною зміни кольору шкіри можуть бути як стрес та втома, так і серйозні медичні стани.

Наприклад, блідість шкіри може бути при анемії, нестачі вітамінів та кровотечі.

"УП. Життя" використала джерела MedicalNewsToday, MedlinePlus, Healthline та Cleveland Clinic, щоб розповісти про 8 найпоширеніших причин блідого кольору шкіри.

Які причини блідості шкіри

Блідий відтінок з'являється на шкірі та слизових оболонках всього тіла, але найпомітніше він проявляється:

  • на обличчі;
  • на нігтях;
  • на внутрішній поверхні повік;
  • всередині рота (блідість ясен та язика).

Блідість може бути спричинена навіть емоційною реакцією (страхом або тривогою). В такому випадку вона швидко минає, коли в людини знижується до норми частота серцевих скорочень та вона розслабляється.

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Водночас блідий відтінок шкіри може виникнути внаслідок певного основного захворювання. До ймовірних причин блідості належать:

  • Анемія

Анемія – це стан, при якому в крові не вистачає здорових еритроцитів. Еритроцити містять гемоглобін – білок, який переносить кисень. Без достатньої кількості гемоглобіну та кисню шкіра може збліднути.

Залізодефіцитна анемія є найпоширенішим типом анемії, при якій людині не вистачає заліза. Це може статися, коли організм не в змозі засвоювати залізо належним чином або коли наявна сильна кровотеча.

анемія і блідість
Анемія – це стан, при якому в крові не вистачає здорових еритроцитів.
tashatuvango/Depositphotos
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  • Кровотеча

Будь-яка надмірна кровотеча може виснажити запаси заліза в організмі, знизити рівень гемоглобіну та викликати блідість.

Сильна кровотеча, яка не зупиняється, вимагає невідкладної медичної допомоги.

До кровотеч, які можуть викликати блідість, належать:

  • надмірні менструації;
  • сильна післяпологова кровотеча;
  • шлунково-кишкова кровотеча внаслідок виразки;
  • внутрішня кровотеча внаслідок нещодавньої травми;
  • кровотеча після хірургічного втручання.

  • Дефіцит вітамінів

Недоїдання може ускладнити вироблення організмом здорових клітин крові.

При цьому в організм не надходить достатня кількість поживних речовин та вітамінів (наприклад, вітаміну В12). Також дефіцит вітаміну В12 може виникнути, коли шлунково-кишковий тракт не може правильно засвоювати цей вітамін.

Нестача вітаміну В12 викликає розвиток анемії, яка спричинена порушенням утворення клітин крові.

При цьому може з’явитися блідість шкіри та симптоми з боку нервової (поколювання в кінчиках пальців, оніміння кінцівок) та травної (печіння язика, втрата смаку, схуднення) систем.

Якщо ви підозрюєте у себе авітаміноз (нестачу вітамінів в організмі) – зверніться до лікаря для встановлення точного діагнозу.

бліде обличчя
Блідість може бути спричинена навіть емоційною реакцією (страхом або тривогою). В такому випадку вона швидко минає, коли в людини знижується до норми частота серцевих скорочень та вона розслабляється.
shmeljov/Depositphotos
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  • Інфекційні захворювання

Широкий спектр інфекцій може спричинити блідість.

Блідий відтінок шкіри може бути при:

  • інфекційних захворюваннях (застуда або грип);
  • лихоманці;
  • пов'язаних з інфекцією проблемами з диханням, які спричиняють низький рівень кисню в крові.

  • Втома

Втома може призвести до того, що людина виглядає блідою. Дослідники зазначають, що втома також може призвести до того, що очі людини стають почервонілими та втомленими.

У деяких випадках втома, особливо хронічна, є симптомом основного захворювання (наприклад, анемії).

блідість при втомі
Втома може призвести до того, що людина виглядає блідою.
Syda_Productions/Depositphotos

  • Проблеми з диханням

Порушення дихання ускладнює отримання людиною достатньої кількості кисню – це може призвести до блідості.

До захворювань, які порушують дихання відноситься хронічна обструктивна хвороба легень.

Гострі проблеми з диханням (наприклад, напад астми) також можуть призвести до зниження рівня кисню в крові. При цьому у деяких людей з'являється синій відтінок шкіри, який називається ціанозом.

Якщо у вас виникли труднощі з диханням – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

  • Гіпоглікемія

Гіпоглікемія – це стан, при якому рівень цукру (глюкози) в крові нижчий за норму. Гіпоглікемія може виникнути при цукровому діабеті.

При наявності гіпоглікемії можлива поява блідості шкіри. Окрім цього, іншими симптомами низького рівня глюкози є:

Поява симптомів гіпоглікемії потребують негайної корекції рівня глюкози крові.

Для підвищення рівня глюкози варто отримати вуглеводи з їжею або питтям. Це може бути 15 грамів швидких вуглеводів (половинка банана, пів склянки соку, 1 столова ложка цукру або меду).

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  • Генетичні захворювання

Деякі рідкісні генетичні захворювання впливають на еритроцити (клітини крові) та гемоглобін і спричиняють хронічну блідість. При цьому людина залишається блідою протягом усього життя.

Одним із таких станів є дефіцит ферменту G6PD, при недостатності якого передчасно руйнуються еритроцити. Цей розлад найчастіше розвивається у чоловіків. Людина може бути блідою, з жовтизною навколо очей.

До генетично набутих станів відноситься й альбінізм – він виникає, коли організм не виробляє пігменту для кольору шкіри, волосся й очей.

Ще одним станом, при якому можливі зміни кольору шкіри є вітиліго. Воно викликане нестачею пігменту шкіри меланіну, який виробляється клітинами меланоцитами.

Вітиліго та альбінізм не пов’язані з блідістю. Блідість – це раптова втрата кольору шкіри, яка не залежить від наявності пігменту в шкірі.

бліда шкіра
Блідість шкіри може бути при анемії, нестачі вітамінів та кровотечі.
doglikehorse/Depositphotos

Коли слід звернутися до лікаря

Зверніться до лікаря, якщо у вас раптово з'явилася загальна блідість всього тіла, яка не зникає.

До спеціаліста необхідно звернутися, якщо блідий відтінок шкіри супроводжують такі симптоми:

  • непритомність;
  • лихоманка;
  • блювання кров'ю;
  • задишка;
  • біль у грудях;
  • ректальна кровотеча;
  • біль у животі.
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