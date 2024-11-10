"Бліда, як стіна", або 8 причин блідості шкіри
Причиною зміни кольору шкіри можуть бути як стрес та втома, так і серйозні медичні стани.
Наприклад, блідість шкіри може бути при анемії, нестачі вітамінів та кровотечі.
"УП. Життя" використала джерела MedicalNewsToday, MedlinePlus, Healthline та Cleveland Clinic, щоб розповісти про 8 найпоширеніших причин блідого кольору шкіри.
Які причини блідості шкіри
Блідий відтінок з'являється на шкірі та слизових оболонках всього тіла, але найпомітніше він проявляється:
- на обличчі;
- на нігтях;
- на внутрішній поверхні повік;
- всередині рота (блідість ясен та язика).
Блідість може бути спричинена навіть емоційною реакцією (страхом або тривогою). В такому випадку вона швидко минає, коли в людини знижується до норми частота серцевих скорочень та вона розслабляється.
Водночас блідий відтінок шкіри може виникнути внаслідок певного основного захворювання. До ймовірних причин блідості належать:
- Анемія
Анемія – це стан, при якому в крові не вистачає здорових еритроцитів. Еритроцити містять гемоглобін – білок, який переносить кисень. Без достатньої кількості гемоглобіну та кисню шкіра може збліднути.
Залізодефіцитна анемія є найпоширенішим типом анемії, при якій людині не вистачає заліза. Це може статися, коли організм не в змозі засвоювати залізо належним чином або коли наявна сильна кровотеча.
- Кровотеча
Будь-яка надмірна кровотеча може виснажити запаси заліза в організмі, знизити рівень гемоглобіну та викликати блідість.
Сильна кровотеча, яка не зупиняється, вимагає невідкладної медичної допомоги.
До кровотеч, які можуть викликати блідість, належать:
- надмірні менструації;
- сильна післяпологова кровотеча;
- шлунково-кишкова кровотеча внаслідок виразки;
- внутрішня кровотеча внаслідок нещодавньої травми;
- кровотеча після хірургічного втручання.
- Дефіцит вітамінів
Недоїдання може ускладнити вироблення організмом здорових клітин крові.
При цьому в організм не надходить достатня кількість поживних речовин та вітамінів (наприклад, вітаміну В12). Також дефіцит вітаміну В12 може виникнути, коли шлунково-кишковий тракт не може правильно засвоювати цей вітамін.
Нестача вітаміну В12 викликає розвиток анемії, яка спричинена порушенням утворення клітин крові.
При цьому може з’явитися блідість шкіри та симптоми з боку нервової (поколювання в кінчиках пальців, оніміння кінцівок) та травної (печіння язика, втрата смаку, схуднення) систем.
Якщо ви підозрюєте у себе авітаміноз (нестачу вітамінів в організмі) – зверніться до лікаря для встановлення точного діагнозу.
- Інфекційні захворювання
Широкий спектр інфекцій може спричинити блідість.
Блідий відтінок шкіри може бути при:
- інфекційних захворюваннях (застуда або грип);
- лихоманці;
- пов'язаних з інфекцією проблемами з диханням, які спричиняють низький рівень кисню в крові.
- Втома
- Втома
Втома може призвести до того, що людина виглядає блідою. Дослідники зазначають, що втома також може призвести до того, що очі людини стають почервонілими та втомленими.
У деяких випадках втома, особливо хронічна, є симптомом основного захворювання (наприклад, анемії).
- Проблеми з диханням
Порушення дихання ускладнює отримання людиною достатньої кількості кисню – це може призвести до блідості.
До захворювань, які порушують дихання відноситься хронічна обструктивна хвороба легень.
Гострі проблеми з диханням (наприклад, напад астми) також можуть призвести до зниження рівня кисню в крові. При цьому у деяких людей з'являється синій відтінок шкіри, який називається ціанозом.
Якщо у вас виникли труднощі з диханням – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.
- Гіпоглікемія
Гіпоглікемія – це стан, при якому рівень цукру (глюкози) в крові нижчий за норму. Гіпоглікемія може виникнути при цукровому діабеті.
При наявності гіпоглікемії можлива поява блідості шкіри. Окрім цього, іншими симптомами низького рівня глюкози є:
- запаморочення або непритомність;
- проблеми з концентрацією уваги;
- дратівливість;
- втома;
- голод або нудота;
- нерегулярне або прискорене серцебиття;
- поколювання або оніміння губ та язика;
- пітливість;
- судоми;
- порушення мови та зору.
Поява симптомів гіпоглікемії потребують негайної корекції рівня глюкози крові.
Для підвищення рівня глюкози варто отримати вуглеводи з їжею або питтям. Це може бути 15 грамів швидких вуглеводів (половинка банана, пів склянки соку, 1 столова ложка цукру або меду).
- Генетичні захворювання
Деякі рідкісні генетичні захворювання впливають на еритроцити (клітини крові) та гемоглобін і спричиняють хронічну блідість. При цьому людина залишається блідою протягом усього життя.
Одним із таких станів є дефіцит ферменту G6PD, при недостатності якого передчасно руйнуються еритроцити. Цей розлад найчастіше розвивається у чоловіків. Людина може бути блідою, з жовтизною навколо очей.
До генетично набутих станів відноситься й альбінізм – він виникає, коли організм не виробляє пігменту для кольору шкіри, волосся й очей.
Ще одним станом, при якому можливі зміни кольору шкіри є вітиліго. Воно викликане нестачею пігменту шкіри меланіну, який виробляється клітинами меланоцитами.
Вітиліго та альбінізм не пов’язані з блідістю. Блідість – це раптова втрата кольору шкіри, яка не залежить від наявності пігменту в шкірі.
Коли слід звернутися до лікаря
Зверніться до лікаря, якщо у вас раптово з'явилася загальна блідість всього тіла, яка не зникає.
До спеціаліста необхідно звернутися, якщо блідий відтінок шкіри супроводжують такі симптоми:
- непритомність;
- лихоманка;
- блювання кров'ю;
- задишка;
- біль у грудях;
- ректальна кровотеча;
- біль у животі.