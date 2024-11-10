"Бліда, як стіна", або 8 причин блідості шкіри

Причиною зміни кольору шкіри можуть бути як стрес та втома, так і серйозні медичні стани.

Наприклад, блідість шкіри може бути при анемії, нестачі вітамінів та кровотечі.

"УП. Життя" використала джерела MedicalNewsToday, MedlinePlus, Healthline та Cleveland Clinic, щоб розповісти про 8 найпоширеніших причин блідого кольору шкіри.

Які причини блідості шкіри

Блідий відтінок з'являється на шкірі та слизових оболонках всього тіла, але найпомітніше він проявляється:

на обличчі;

на нігтях;

на внутрішній поверхні повік;

всередині рота (блідість ясен та язика).

Блідість може бути спричинена навіть емоційною реакцією (страхом або тривогою). В такому випадку вона швидко минає, коли в людини знижується до норми частота серцевих скорочень та вона розслабляється.

РЕКЛАМА:

Водночас блідий відтінок шкіри може виникнути внаслідок певного основного захворювання. До ймовірних причин блідості належать:

Анемія

Анемія – це стан, при якому в крові не вистачає здорових еритроцитів. Еритроцити містять гемоглобін – білок, який переносить кисень. Без достатньої кількості гемоглобіну та кисню шкіра може збліднути.

Залізодефіцитна анемія є найпоширенішим типом анемії, при якій людині не вистачає заліза. Це може статися, коли організм не в змозі засвоювати залізо належним чином або коли наявна сильна кровотеча.

Анемія – це стан, при якому в крові не вистачає здорових еритроцитів. tashatuvango/Depositphotos

Читайте також : 6 ознак, що можуть свідчити про дефіцит заліза

Кровотеча

Будь-яка надмірна кровотеча може виснажити запаси заліза в організмі, знизити рівень гемоглобіну та викликати блідість.

Сильна кровотеча, яка не зупиняється, вимагає невідкладної медичної допомоги.

До кровотеч, які можуть викликати блідість, належать:

надмірні менструації ;

сильна післяпологова кровотеча;

шлунково-кишкова кровотеча внаслідок виразки;

внутрішня кровотеча внаслідок нещодавньої травми;

кровотеча після хірургічного втручання.

Дефіцит вітамінів

Недоїдання може ускладнити вироблення організмом здорових клітин крові.

При цьому в організм не надходить достатня кількість поживних речовин та вітамінів (наприклад, вітаміну В12). Також дефіцит вітаміну В12 може виникнути, коли шлунково-кишковий тракт не може правильно засвоювати цей вітамін.

Нестача вітаміну В12 викликає розвиток анемії, яка спричинена порушенням утворення клітин крові.

При цьому може з’явитися блідість шкіри та симптоми з боку нервової (поколювання в кінчиках пальців, оніміння кінцівок) та травної (печіння язика, втрата смаку, схуднення) систем.

Якщо ви підозрюєте у себе авітаміноз (нестачу вітамінів в організмі) – зверніться до лікаря для встановлення точного діагнозу.

Блідість може бути спричинена навіть емоційною реакцією (страхом або тривогою). В такому випадку вона швидко минає, коли в людини знижується до норми частота серцевих скорочень та вона розслабляється. shmeljov/Depositphotos

Читайте також : Чи справді потрібно приймати вітаміни у таблетках?

Інфекційні захворювання

Широкий спектр інфекцій може спричинити блідість.

Блідий відтінок шкіри може бути при:

інфекційних захворюваннях ( застуда або грип );

лихоманці;

пов'язаних з інфекцією проблемами з диханням, які спричиняють низький рівень кисню в крові.

Втома

Втома може призвести до того, що людина виглядає блідою. Дослідники зазначають, що втома також може призвести до того, що очі людини стають почервонілими та втомленими.

У деяких випадках втома, особливо хронічна, є симптомом основного захворювання (наприклад, анемії).

Втома може призвести до того, що людина виглядає блідою. Syda_Productions/Depositphotos

Проблеми з диханням

Порушення дихання ускладнює отримання людиною достатньої кількості кисню – це може призвести до блідості.

До захворювань, які порушують дихання відноситься хронічна обструктивна хвороба легень.

Гострі проблеми з диханням (наприклад, напад астми) також можуть призвести до зниження рівня кисню в крові. При цьому у деяких людей з'являється синій відтінок шкіри, який називається ціанозом.

Якщо у вас виникли труднощі з диханням – потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Гіпоглікемія

Гіпоглікемія – це стан, при якому рівень цукру (глюкози) в крові нижчий за норму. Гіпоглікемія може виникнути при цукровому діабеті.

При наявності гіпоглікемії можлива поява блідості шкіри. Окрім цього, іншими симптомами низького рівня глюкози є:

запаморочення або непритомність;

проблеми з концентрацією уваги

дратівливість;

втома;

голод або нудота;

нерегулярне або прискорене серцебиття

поколювання або оніміння губ та язика;

пітливість;

судоми;

порушення мови та зору.

Поява симптомів гіпоглікемії потребують негайної корекції рівня глюкози крові.

Для підвищення рівня глюкози варто отримати вуглеводи з їжею або питтям. Це може бути 15 грамів швидких вуглеводів (половинка банана, пів склянки соку, 1 столова ложка цукру або меду).

Читайте також : Що обличчя може розповісти про наше здоров’я

Генетичні захворювання

Деякі рідкісні генетичні захворювання впливають на еритроцити (клітини крові) та гемоглобін і спричиняють хронічну блідість. При цьому людина залишається блідою протягом усього життя.

Одним із таких станів є дефіцит ферменту G6PD, при недостатності якого передчасно руйнуються еритроцити. Цей розлад найчастіше розвивається у чоловіків. Людина може бути блідою, з жовтизною навколо очей.

До генетично набутих станів відноситься й альбінізм – він виникає, коли організм не виробляє пігменту для кольору шкіри, волосся й очей.

Ще одним станом, при якому можливі зміни кольору шкіри є вітиліго. Воно викликане нестачею пігменту шкіри меланіну, який виробляється клітинами меланоцитами.

Вітиліго та альбінізм не пов’язані з блідістю. Блідість – це раптова втрата кольору шкіри, яка не залежить від наявності пігменту в шкірі.

Блідість шкіри може бути при анемії, нестачі вітамінів та кровотечі. doglikehorse/Depositphotos

Коли слід звернутися до лікаря

Зверніться до лікаря, якщо у вас раптово з'явилася загальна блідість всього тіла, яка не зникає.

До спеціаліста необхідно звернутися, якщо блідий відтінок шкіри супроводжують такі симптоми:

непритомність;

лихоманка;

блювання кров'ю;

задишка;

біль у грудях;

ректальна кровотеча;

біль у животі.