Сонце, спека та сухі губи: що робити і чому не можна їх обкушувати

Губи не містять сальних залоз, як інші частини шкіри, тому вони більш схильні до пересихання та обвітрювання (утворення тріщин).

Потріскані сухі губи – поширений стан, який зустрічається у більшості людей, особливо якщо у них суха шкіра.

У важчих випадках може розвиватися хейліт, коли через інфекцію тріскає шкіра в куточках губ.

"УП. Життя" використала джерела the National Health Service, Healthline та American Academy of Detmatology, щоб розповісти:

Які причини сухих губ?

Чому не можна обдирати суху шкіру із губ?

Що таке хейліт?

Що робити, якщо у вас сухі потріскані губи?

Які причини сухих губ?

Губи не містять сальних залоз, як інші частини шкіри. Це означає, що вони більш схильні до пересихання та обвітрювання (утворення тріщин).

Нестача вологи в повітрі чи організмі може погіршити проблему, незалежно від того, чи вона викликана погодними умовами, чи пов'язана з недостатнім доглядом та дегідратацією.

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При наявності сухих чи потрісканих губ в їх ділянці відчувається:

сухість;

лущення;

виразки;

набряк;

тріщини;

кровотечі.

Сухі потріскані губи можуть бути спричинені такими факторами:

погодні умови;

Відомо, що низька вологість повітря в зимові місяці призводить до обвітрювання губ. Часте перебування на сонці влітку та жарка суха погода також може погіршити стан.

надмірне облизування губ;

При випаровуванні слини з губ – вони стають ще сухішими. Таким чином слина з язика ще більше позбавляє губи вологи.

вживання певних медикаментів;

Це вітамін А, ретиноїди, літій та хіміотерапевтичні препарати, які мають таку побічну дію, як сухість шкіри.

зневоднення або недоїдання;

Зневоднення викликає такі симптоми як запаморочення, закрепи, зменшення виділення сечі, сухість рота та губ, головний біль.

У важких випадках у людини, яка страждає від зневоднення, може знизитися артеріальний тиск, підвищитися температура, почастішати дихання або прискоритися серцебиття.

Недоїдання теж викликає сухість губ та характеризується багатьма з тих самих симптомів, що й зневоднення. Додаткові симптоми можуть включати м'язову слабкість, погіршення якості зубів, здуття живота та крихкість кісток.

Зневоднення чи недоїдання є серйозними станами, які потребують негайної медичної допомоги.

алергічна реакція або травма в ділянці губ.

Потріскані сухі губи – поширений стан, який зустрічається у більшості людей, особливо якщо у них суха шкіра. Alena1919/Depositphotos

Чому не можна кусати чи обдирати суху шкіру із губ

Кусання та здирання губ подразнює їх, що може спричинити:

біль;

приєднання інфекцій;

появу ран та рубців;

перешкоджання загоєнню.

Існує термін дерматиломанія, який характеризує нав'язливе колупання та здирання власної шкіри. Наслідки здирання шкіри (травми, інфекції та рубці) призводять до стресу, тривоги та погіршення самопочуття. Пошкодження губ від їх здирання або кусання може бути ознакою дерматиломанії.

Іноді таке самопошкодження шкіри є автоматичним рухом, і людина навіть не усвідомлює, що робить це. Інші розуміють, що шкодять собі, проте не можуть зупинитися.

Дерматиломанія належить до психічних розладів та потребує консультації фахівця та подальшого лікування. Вона характеризується нав’язливим неодноразовим здиранням шкіри на різних ділянках тіла та має значний негативний вплив на різні аспекти життя: як соціальні так і наслідки у вигляді ускладнень.

Швидше всього обкусані губи не будуть проявом серйозного психічного розладу, проте можуть спричинити певні ускладнення. Люди з сухою, потрісканою та пошкодженою здиранням чи кусанням губ шкірою більш схильні до інфекцій, оскільки шкірний бар'єр порушений. Бактерії та інші мікроби можуть потрапити всередину шкіри та викликати інфекцію.

Симптоми інфекційного зараження в ділянці губ можуть включати:

біль;

почервоніння;

запалення;

гній;

кровоточивість з тріщин.

Пошкодження губ від їх здирання або кусання може бути ознакою дерматиломанії. SimpleFoto/Depositphotos

Що таке хейліт

Хейліт – це стан, що характеризується потрісканою шкірою в куточках рота і кількома тріщинами на губах.

При цьому губи:

темно-рожевого або червоного кольору;

мають горбисту текстуру;

утворюють виразки;

мають білий наліт на поверхні.

Хейліт часто пов'язують з інфекціями та запальними захворюваннями, такими як хвороба Крона (запальне захворювання кишківника з численними побічними симптомами поза ним).

Зубні травми та надмірне виділення слини також можуть призвести до того, що звичайні потріскані губи перетворяться на хейліт. Бактерії можуть потрапляти через тріщини та викликати інфекцію. Дорослі та діти, які носять ортодонтичні брекети, зубні протези або користуються пипкою, схильні до розвитку хейліту.

Якщо губи гарячі, болючі та набряклі або продовжують залишатися сильно сухими та потрісканими при проведенні лікувально-профілактичних заходів – слід звернутися до дерматолога, аби визначити чи немає хейліту.

Хейліт – це стан, що характеризується потрісканою шкірою в куточках рота і кількома тріщинами на губах. banusevim/Depositphotos

Що робити, якщо у вас сухі потріскані губи

1. Використовуйте засоби, які не викликають подразнення.

Багато людей помилково вважають, що дискомфорт, такий як печіння, щипання або поколювання, є ознакою того, що активні інгредієнти продукту працюють. Але це не так.

Насправді при цьому відбувається подразнення губ, що ще більше провокує їх сухість та тріщини.

Щоб допомогти потрісканим губам загоїтися, дерматологи рекомендують припинити наносити засоби для губ, які містять перераховані компоненти:

камфора;

евкаліпт;

ароматизатори кориці, цитрусових, м'яти та перцевої м'яти;

ланолін;

ментол;

октиноксат;

фенол;

пропілгалат;

саліцилова кислота.

Шукаючи засоби для догляду за потрісканими губами, варто звернути увагу на ті, що містять один або декілька з перелічених нижче компонентів:

рицинова олія;

кераміди;

диметикон;

петролатум;

масло ши;

сонцезахисні інгредієнти, такі як оксид титану або оксид цинку;

білий вазелін.

Також корисно використовувати гіпоалергенні продукти без ароматизаторів.

Якщо ваші губи печуть або присутній дискомфорт, коли ви наносите засіб на губи – це означає, що виникає подразнення та слід припинити використання цього продукту.

Ось кілька правил про застосування бальзаму для губ при наявності сухих губ:

Наносьте бальзам для губ (або зволожувальний крем для губ), що не викликає подразнення, кілька разів на день та перед сном. Якщо губи дуже сухі та потріскані – спробуйте густу мазь, наприклад, білий вазелін.

Перед виходом на вулицю нанесіть на губи бальзам для губ з SPF 30 або вище. Навіть взимку важливо захищати губи від сонця. Сонце може легше обпекти сухі, потріскані губи.

Перебуваючи на відкритому повітрі, наносьте бальзам на губи кожні 2 години.

Мийте руки перед нанесенням бальзаму для губ пальцями.

Якщо ваші губи печуть або присутній дискомфорт, коли ви наносите засіб на губи – це означає, що виникає подразнення та слід припинити використання цього продукту. Dimaberlin/Depositphotos

2. Пийте багато води.

Потріскані сухі губи можуть бути наслідком зневоднення, тому обов’язково залишатися зволоженим за будь-якої температури, а особливо у спекотну суху погоду.

3. Перестаньте облизувати, кусати та здирати губи.

Коли губи відчувають сухість, може здатися природним бажання зволожити їх слиною та облизати, але це може лише погіршити проблему. Коли слина випаровується, губи стають сухішими.

Кусання та здирання губ також подразнює їх, що може спричиняти біль та перешкоджати загоєнню.

Багато людей не усвідомлюють, що кусають чи здирають губи, коли роблять це. Часто першим кроком є усвідомлення своєї поведінки. Цього можна досягти, навчившись помічати відчуття, які призводять до кусання губ, або фіксуючи свою поведінку та обставини в цей час за допомогою щоденника.

При неможливості самостійно позбутись поганої звички – можна звернутись до психолога.

Варіанти лікування звички кусати губи можуть включати:

когнітивно-поведінкову терапію;

консультування;

техніки релаксації;

заспокійливі препарати за рецептом;

замісну поведінку (наприклад, жувальна гумка).

Якщо причиною обкушування губ є стоматологічні проблеми – варто звернутися до стоматолога.

4. Не тримайте металеві предмети губами.

Прикраси, ручки та інші предмети повсякденного вжитку, виготовлені з металу, можуть подразнювати і без того чутливі губи.

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5. Поставте вдома зволожувач повітря.

Зволожувач повітря у спальні може бути особливо корисним, особливо якщо вночі людина дихає ротом.

6. Не діліться бальзамами для губ з іншими людьми.

Бальзам для губ – засіб особистої гігієни. Його спільне застосування може призвести до поширення мікробів.

7. Прикривайте губи шарфом, коли перебуваєте на вулиці в холодну погоду.

Дотримуючись цих дерматологічних порад щодо лікування потрісканих губ, помітне покращення має настати через 15-21 день.

Щоб запобігти повторному обвітрюванню губ, варто продовжувати наносити бальзам для губ щоразу, коли вони стають сухими в приміщенні або на відкритому повітрі.