Що таке ластовиння або веснянки та чому вони з’являються

Веснянки або ластовиння – це невеликі плоскі плями, які зазвичай з'являються влітку на відкритих для сонця ділянках тіла.

Кажуть, що люди з ластовинням "поціловані сонцем".

Веснянки можна знайти на будь-якій ділянці тіла у великої кількості людей.

Найчастіше вони з’являються на місцях, які регулярно піддаються впливу сонця, зокрема на обличчі та тильній стороні долонь.

Зазвичай ластовиння є нешкідливим. Проте варто проводити самообстеження будь-яких плям на шкірі та звернутися до лікаря, якщо помітили підозрілі чи різкі зміни.

"УП. Життя" використала джерела Healthline, Cleveland Clinic та National Library of Medicine, щоб розповісти:

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Що таке ластовиння

Веснянки або ластовиння – це невеликі плоскі плями, які зазвичай з'являються влітку на відкритих для сонця ділянках тіла.

Вони бувають червоними, світло-коричневими або темно-коричневими.

У людей зі світлою шкірою та світлим або рудим волоссям, шанс появи ластовиння вищий.

Однак веснянки можуть з'явитися у будь-кого та виглядати як темно-коричневі плями, якщо у людини засмагла шкіра. До веснянок також відносять сонячне лентиго, або як його ще називають – пігментні плями.

Веснянки бувають червоними, світло-коричневими або темно-коричневими. NinaMalyna/Depositphotos Веснянки бувають червоними, світло-коричневими або темно-коричневими. Bruno135/Depositphotos Веснянки бувають червоними, світло-коричневими або темно-коричневими. olly18/Depositphotos

Чому з’являється ластовиння

Веснянки з’являються через надмірне вироблення меланіну. Меланін – це пігмент, який надає кольору волоссю, шкірі та очам і утворюється під впливом сонячних променів.

Меланін виробляється клітинами шкіри, які називаються меланоцитами, та захищає шкіру від пошкоджень сонцем. При цьому він поглинає та відбиває ультрафіолетове випромінювання (УФ) – так шкіра засмагає.

Результатом утворення меланіну є засмага. Якщо у людини світлий колір шкіри, під впливом сонячних променів замість засмаги частіше з'являються веснянки.

Також виникненню ластовиння сприяють:

генетична схильність;

Існує кілька генів, які пов'язані з появою веснянок. Тому ластовиння може передаватися по спадковості.

Згідно з дослідженнями, наявності веснянок водночас сприяють два фактори: часті сонячні опіки та ген MC1R, який відповідає за вироблення меланіну.

пігментна ксеродерма.

Це рідкісне захворювання, яке викликає підвищену чутливість до ультрафіолетового випромінювання (наприклад, впливу сонячних променів).

"Веснянки не можуть з'явитися без впливу сонячних променів. Навіть якщо ви успадкували цю схильність, але застосовували достатньо сонцезахисного крему – ймовірність появи веснянок невисока", – пояснює доктор медичних наук та завідувач кафедри дерматології в Університеті Сент-Луїса, Анна Глейзер.

Як правило, вперше ефеліди (веснянки) з'являються у маленьких дітей, які перебувають на сонці, а потім продовжують розвиватися і в молодому віці. belchonock/Depositphotos

Які бувають види веснянок

Існує два типи веснянок: ефеліди та сонячне лентиго.

Ефеліди – це плоскі утворення розміром 1-2 міліметри, зазвичай червоного або коричневого кольору.

Вони стають виразнішими протягом літа та зникають взимку.

В основному з'являються під впливом сонця та сонячних опіків на обличчі, руках, верхній частині грудей, шиї та спині.

Люди зі світлим кольором шкіри та рудим волоссям більш схильні до появи ефелідів.

Як правило, вперше вони з'являються у маленьких дітей, які перебувають на сонці, а потім продовжують розвиватися і в молодому віці. З віком ефеліди мають тенденцію зникати.

Сонячне лентиго – це жовті, червоні, коричневі або темні плями розміром до 1 сантиметру.

Лентиго не зникає взимку та має однаковий колір весь рік.

Його також називають печінковими або пігментними плямами, оскільки вони зазвичай розвиваються у людей старше 40 років.

Здебільшого лентиго виникає у людей зі смуглявою чи темною шкірою, його спричиняє багаторазове перебування на сонці протягом тривалого часу.

З’являється лентиго на відкритих ділянках шкіри, зокрема на обличчі, передпліччях, тильній стороні долонь, грудях, спині, плечах та гомілках.

Сонячне лентиго також називають печінковими або пігментними плямами, оскільки вони зазвичай розвиваються у людей старше 40 років. rosedepositmyphotos/Depositphotos

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Коли слід звертатися до дерматолога при наявності веснянок

Проведіть самообстеження за 5 пунктами, рекомендоване Американською академією дерматології, щоб перевірити свої веснянки (це ж самообстеження застосовують для родимок).

Зверніться до дерматолога, якщо веснянки на вашому тілі відповідають одному або декільком з перерахованих критеріїв:

1. асиметрія;

Проведіть лінію посередині утворення. Якщо половинки не збігаються, воно асиметричне – в такому випадку потрібно звернутися до дерматолога.

2. межі;

Варто звертати увагу на нерівні, зазубрені або горбисті межі плями та показати їх лікарю.

3. колір;

Тривожним сигналом є присутність різних кольорів в межах одного утворення.

4. діаметр;

Пляма розміром понад 6-7 міліметрів повинна насторожувати – у випадку таких знахідок краще звернутися до спеціаліста.

5. еволюція.

Повідомте лікаря про будь-яку зміну розміру, форми, кольору або висоти утворення на шкірі.

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Іншими попереджувальними ознаками того, що потрібно звернутися до дерматолога, можуть бути:

зміни шкіри в місці розташування ластовиння, які відрізняються від решти ділянок тіла з веснянками;

почервоніння або набряк за межами плям на шкірі;

свербіж, біль або чутливість в межах ластовиння;

кровоточивість або лущиться, горбик в ділянці веснянок.

Оскільки веснянки здебільшого з'являються під впливом сонця, найкращий спосіб запобігти їх появі – захистити шкіру від сонячних променів. Minakryn/Depositphotos

Чи потрібно позбуватися ластовиння та як це зробити

Оскільки веснянки майже завжди нешкідливі, лікувати і позбуватися їх не потрібно.

Однак, як і у випадку з багатьма іншими ураженнями шкіри, краще якомога більше уникати сонця та щодня користуватися сонцезахисним кремом.

Для освітлення чи видалення веснянок з косметичною метою дерматолог може запропонувати спеціальні креми, хімічні пілінги, лазерну або кріотерапію.

Для освітлення чи видалення веснянок з косметичною метою дерматолог може запропонувати спеціальні креми, хімічні пілінги, лазерну або кріотерапію. dekazigzig/Depositphotos

Як запобігти появі ластовиння

Оскільки веснянки здебільшого з'являються під впливом сонця, найкращий спосіб запобігти їх появі – захистити шкіру від сонячних променів.

Завжди наносьте водостійкий сонцезахисний крем широкого спектра дії з фактором захисту від сонця (SPF) 30 або вище на всі відкриті ділянки шкіри перед виходом на вулицю.

Використовуйте сонцезахисний крем щодня, навіть у похмурі дні та взимку. Повторно наносьте його кожні дві години або частіше, якщо ви плаваєте або пітнієте.

На вулиці носіть головні убори, сонцезахисні окуляри з УФ-захистом та легкі сорочки і штани з довгими рукавами.

Уникайте пікових годин ультрафіолетового випромінювання (зазвичай з 10:00 до 16:00).