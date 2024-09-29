Що таке вітиліго і чи безпечні білі плями на тілі

Вітиліго – це стан, при якому на шкірі з'являються бліді плями.

Бліді плями на шкірі різних розмірів, що можуть з’явитися на будь-якій ділянці тіла найчастіше є проявами вітиліго.

"УП. Життя" використала джерела Cleveland Clinic, NHS та MSD MANUAL, щоб розповісти:

Як виглядає вітиліго

Вітиліго – це стан, при якому на шкірі з'являються бліді плями.

Воно може розвинутися в будь-якому віці. Однак у багатьох людей з вітиліго білі плями починають з'являтися до 20 років, хоча можуть проявлятися і в ранньому дитинстві.

ВІДЕО ДНЯ

До ділянок, шкіра яких найчастіше уражається вітиліго, належать:

рот;

обличчя та шия;

пальці та зап'ястя;

лікті та коліна;

пахви та пах;

геніталії.

Іноді вітиліго може розвиватися на шкірі голови в ділянці волосяних фолікулів. Це може призвести до того, що волосся на ураженій ділянці стане білим або сивим.

Вітиліго часто починається з блідої ділянки шкіри, яка поступово стає повністю білою. Центр ділянки може бути повністю білим, а навколо нього – шкіра блідого відтінку.

Якщо під шкірою є кровоносні судини, пляма може бути не білою, а злегка рожевою. Краї плями можуть бути рівними або нерівними, іноді вони бувають коричневими (при гіперпігментації).

Вітиліго не викликає дискомфорту чи сухості на шкірі, проте іноді плями можуть свербіти.

Захворювання протікає по-різному. У деяких людей з'являється лише кілька маленьких блідих цяток, а в інших – великі білі плями, які об'єднуються між собою. Найбільш помітне вітиліго у людей із темною шкірою.

Плями зазвичай не зникають та залишаються назавжди. Вони неболючі, однак можна отримати неприємні сонячні опіки на світлих ділянках шкіри, уражених вітиліго.

Людям з вітиліго дуже важливо захищатися від сонця: використовувати сонцезахисний крем, уникати перебування на вулиці в найбільш сонячні години та носячи захисний одяг

Вітиліго – це стан, при якому на шкірі з'являються бліді плями. [email protected] /Depositphotos

Читайте також : Чи може масаж для обличчя врятувати від зморшок і вікових змін?

Чому з’являється вітиліго

Вітиліго викликане нестачею пігменту шкіри меланіну, який виробляється клітинами меланоцитами.

Тобто заразитися вітиліго контактним шляхом (при рукостисканні до прикладу) неможливо, адже цей стан не є інфекційним захворюванням.

Причиною таких змін кількості меланіну можуть бути:

аутоімунні захворювання;

При цьому імунна система сприймає здорові клітини шкіри (меланоцити) як чужі. Це змушує її надмірно реагувати та виробляти антитіла – сполуки, які намагатимуться знищити меланоцити.

генетичні фактори;

Зміна ДНК організму може вплинути на функціонування меланоцитів. Існує понад 30 генів, які можуть збільшити ризик розвитку вітиліго.

Близько 30% випадків вітиліго є генетичними. Це означає, що стан є спадковим і вітиліго можливо успадкувати.

Кількість пігменту, що виробляється меланоцитами, може змінюватися, під впливом на організм частих емоційних стресів.

екологічні фактори.

Такі фактори, як ультрафіолетове випромінювання та вплив токсичних хімічних речовин, можуть впливати на функціонування меланоцитів.

Близько 30% випадків вітиліго є генетичними. Це означає, що стан є спадковим і вітиліго можливо успадкувати. VitalikRadko/Depositphotos

Які є типи вітиліго

Існують такі типи вітиліго:

несегментарне вітиліго;

Це найпоширеніший тип вітиліго.

При несегментарному вітиліго (яке також називають двостороннім) симптоми часто з'являються на обох сторонах тіла у вигляді симетричних білих плям.

Симетричні плями можуть з'являтися на:

долонях та стопах;

шкірі навколо очей;

колінах та ліктях.

сегментарне вітиліго;

При сегментарному вітиліго (також відомому як одностороннє вітиліго) білі плями вражають певну ділянку тіла лише з однієї сторони.

Сегментарне вітиліго зустрічається рідше, ніж несегментарне. Найчастіше воно виникає у дітей.

універсальне вітиліго.

Це рідкісний тип вітиліго, при якому може вражатися все тіло.

Вітиліго може розвинутися в будь-якому віці. Chaay_Tee/Depositphotos

Чи викликає вітиліго ускладнення

Переважно вітиліго не несе шкоди для здоров’я людини. Проте іноді воно може супроводжуватися такими ускладненнями:

чутливість шкіри;

Плями вітиліго не містять меланоцитів, тому ці ділянки шкіри є більш чутливими до сонячного світла. Це може призвести до швидкої появи опіків замість засмаги.

аномалії очей;

Люди з вітиліго можуть мати деякі аномалії сітківки (внутрішнього шару ока, що містить світлочутливі клітини). У деяких випадках можливий розвиток запалення сітківки, але на зір це зазвичай не впливає.

емоційні проблеми.

Люди з вітиліго можуть соромитися того, як виглядає їхня шкіра. Це може викликати тривогу, депресію, а також бажання ізолюватися або уникати соціальних контактів.

Білі плями вітиліго зазвичай залишаються назавжди та не потребують лікування. buecax/Depositphotos

Чи потрібно та як лікувати вітиліго

Якщо вітиліго має важкий перебіг або негативно впливає на ментальне здоров’я, можливо, варто розглянути певні способи лікування.

Білі плями вітиліго зазвичай залишаються назавжди та не потребують лікування. Спеціальних ліків при вітиліго не існує. Існують певні способи, які можуть зменшити видимість вітиліго:

якщо плями відносно невеликі, на них можна наносити маскувальний крем;

стероїдні креми також можна наносити на шкіру для відновлення пігменту, однак тривале використання може призвести до появи розтяжок та витончення шкіри;

фототерапія (лікування світлом) можу бути корисною при боротьбі з плямами.

Хоча ці способи можуть допомогти відновити колір шкіри, ефект зазвичай є нетривалим. Лікування не може зупинити поширення захворювання.

Всі ділянки шкіри з вітиліго піддаються ризику сильних сонячних опіків і повинні бути захищені від сонця за допомогою одягу та сонцезахисного крему.