Вчені виявили, що популярні препарати проти ожиріння можуть позитивно впливати на психіку

Науковці припускають, що препарати проти ожиріння та діабету можуть мати позитивний вплив на психіку

Популярні ліки типу Ozempic та Wegovy, які застосовують при ожирінні, можуть не лише зменшувати апетит, а й позитивно впливати на психіку.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Psychoneuroendocrinology, інформує The Guardian.

Робота вчених із Бернського університету (Швейцарія) показала, що препарати, що пригнічують апетит, покращують відчуття добробуту та якості життя. Ці ліки впливають на настрій навіть краще, ніж інсулін та інші препарати для лікування діабету.

"Агоністи рецепторів GLP-1 (які відповідають за відчуття голоду – ред.), можуть мати антидепресивну та протитривожну дію. Можливо, завдяки своїм протизапальним та антиоксидантим властивостям, які допомагають зменшити нейрозапалення.

Результати цього дослідження особливо важливі для людей з важкими психічними розладами, в яких ожиріння трапляється втричі частіше, ніж в інших", – прокоментувала провідна авторка дослідження Сігрід Брайт.

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Інше дослідження показало, що препарати для лікування ожиріння безпечні та не менш ефективні для дорослих, які приймають антипсихотичні препарати або антидепресанти. Цю роботу ще не опублікували в рецензованому журналі, але представили на Європейському конгресі з питань ожиріння в Малазі (Іспанія).

Науковці виявили, що лікування такими препаратами не погіршує психічне здоров’я людей з важкими захворюваннями, а також не збільшує ризики госпіталізації.

Ще п’ять досліджень показали, що ліки типу Ozempic та Wegovy фактично покращують психічний добробут та якість життя людей із розладами шизофренії, депресією та біполярним афективним розладом.

"Фізичне здоров’я людей, які серйозно постраждали від психічних захворювань, часто ігнорується, і вони трагічно помирають у середньому на 20 років раніше, ніж решта населення. Це часто стається через захворювання, яким можна було б запобігти, як-от діабет.

Вони стикаються зі складним вибором: чи приймати антипсихотичні препарати, які потенційно зменшують симптоми психічних захворювань і допомагають їм справлятися з повсякденним життям, але можуть погіршити фізичне здоров’я через свої побічні ефекти", – сказала менеджер з питань політики клінічних досліджень у Rethink Mental Illness Рейчел Гастінгс-Каплан.

За її словами, дослідження позитивного впливу препаратів на психіку є "важливими і перспективними", однак такі ліки можуть бути лише короткостроковим рішенням.

"Нам потрібно більше інвестицій у пошук методів лікування, як-от нових ліків чи іншої форми клінічної підтримки, які зможуть покращити стан людей із психічними захворюваннями без тривожних побічних ефектів", – зауважила вона.

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Рейчел Гастінгс-Каплан наголосила, що препарати типу Ozempic та Wegovy не можуть бути універсальним способом допомоги людям із психічними розладами та ожирінням, адже їх мають призначати виключно за рецептом та поєднувати з іншими формами лікування.

Раніше вчені не виявили ознак того, що препарати для лікування діабету викликають більше суїцидальних думок у пацієнтів.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз та отримати лікування, обов'язково зверніться до лікаря!