Причини і наслідки зневоднення: як відновити водний баланс

Вода відіграє важливу роль у більшості процесів організму.

Сухість у роті, головний біль, запаморочення – усе це може бути не втомою, а сигналом про нестачу води.

Які основні причини зневоднення, розповідають у Cleveland Clinic та NHS England.

Чому важливо пити воду?

Тіло на 60% складається з води. Зневоднення відбувається, коли організм втрачає більше води, ніж отримує. Піт, сеча та інші природні процеси забирають її, тому поповнювати запаси рідини потрібно регулярно.

Вода допомагає травленню, змащує суглоби, доставляє кисень по всьому тілу, зміцнює кістки, регулює температуру тіла та виконує чимало інших функцій.

Вода особливо важлива в теплу погоду, бо запобігає перегріванню.

Підтримка водного балансу – одна з найважливіших речей, які ви можете зробити для свого здоров’я, тому важливо пиття води зробити звичкою.

Які є поширені причини зневоднення?

Зневоднення може трапитися з кожним, але найбільш вразливими є діти та люди похилого віку, тому що вони не завжди можуть вчасно розпізнати відчуття спраги.

Найпоширеніша причина зневоднення – недостатня кількість води в організмі, але його також можуть спричинити діарея, надмірне вживання алкоголю чи підвищена пітливість.

Якщо людина випиває забагато води на раз, це може принести більше шкоди, ніж користі. Перевантажений організм позбавляється від надлишку під час сечовипускання.

Разом з надлишком води ви втрачаєте цінні електроліти (важливі для багатьох фізіологічних процесів, одним з яких є підтримка водного балансу). Тому, краще підтримувати рівномірний рівень зволоження протягом дня.

Такі напої, як кава, газована вода чи енергетик мають сечогінний ефект, а частіше ходіння в туалет, може призвести до нестачі води в організмі.

Деякі ліки (сечогінні, проносні) також викликають зневоднення, тому потрібно ретельніше підходити до їх вибору.

Які основні ознаки зневоднення?

Симптоми зневоднення можуть включати:

головний біль ,

втому,

запаморочення,

слабкість,

легке головокружіння,

відчуття спраги,

втрата апетиту.

Темний відтінок сечі теж є ознакою нестачі води. Вона повинна бути світлого, прозорого кольору.

Зневоднення здатне порушувати роботу мозку, а в разі тривалого перебігу – погіршує пам’ять. В спекотний період може спричинити тепловий удар.

Нестача води в організмі може стати причиною інфекцій, наприклад сечовивідних шляхів.

Щоб запобігти зневодненню, варто випивати приблизно 2 літри рідини щодня. Якщо ви займаєтеся спортом, або на вулиці спека – кількість води потрібно збільшити.

Приблизна добова норма води для дорослої людини становить 4 % від загальної маси тіла. Тобто, якщо вага 70-75 кілограмів, потрібно випивати 2,8 - 3 літри рідини, включно з тією, що надходить з їжею, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

Як відновити водний баланс при зневодненні?

При легкому зневодненні потрібно пити більше рідини: воду або напої, що містить електроліти, якщо у вас спостерігається потовиділення або втрата рідини через блювоту чи діарею.

При помірному зневодненні може знадобитися внутрішньовенна гідратація (введення рідин у вену через крапельницю).

Якщо симптоми сильні або швидко посилюються, тобто у вас тяжке зневоднення, потрібно звернутися за медичною допомогою.

Ознаки помірної дегідратації:

спрага,

сухість у роті,

темна сеча в меншій кількості

суха шкіра,

головний біль,

судоми.

Для сильної дегідратації характерним є:

сильна спрага,

дуже суха шкіра та слизові,

виражена слабкість,

рідкісне або відсутнє сечовипускання,

запаморочення,

прискорене серцебиття та інше.

Можна вживати напої, які підтримують водний баланс – воду, сік, смузі, трав'яний чай, молоко.

Водянисті фрукти та овочі – кавун, огірок, цитрусові, ягоди, помідори, а також деякі інші продукти, зокрема йогурти, супи, морозиво, желе, також містять значну кількість води.

