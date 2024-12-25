"Відьомські графіті" та еротичні фрески: 10 цікавих археологічних відкриттів 2024 року

Щороку археологи роблять десятки нових відкриттів, зазираючи у минуле людства. 2024 рік не став винятком – у ньому ми вперше побачили відьомські графіті у маєтку Тюдорів, еротичні римські фрески та найдавнішу відому помаду.

CNN створило добірку найцікавіших відкриттів 2024 року.

Римський додекаедр

В Англії археологи-аматори знайшли великий римський додекаедр – 12-гранний предмет, призначення якого невідоме.

За словами дослідника Річарда Паркера, це один з найбільших на сьогодні "абсолютно унікальний" додекаедр. Його діаметр складає близько 7,6 сантиметра.

Всього відомо про 130 додекаедрів. У мистецтві та літературі немає згадок про них, тому вони залишаються загадкою для науковців. Але Паркер вважає, що це релігійні предмети.

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Римський додекаедр Norton Disney History and Archaeology Group

Невідомий вальс Шопена

Восени науковці знайшли вальс, який приписують польському композитору Фредеріку Шопену, що помер 175 років тому. Це його перший невідомий твір, знайдений за майже століття.

Шопену було близько двадцяти років, коли він написав цей короткий, але завершений вальс на аркуші, розміром з поштову листівку. Можливо, спочатку він призначався для подарунка. Однак Шопен не підписав його. Дослідники припускають, що він міг передумати дарувати твір.

Невідомий вальс Шопена Carmen González Fraile/The Morgan Library & Museum

Відьомські "графіті"

На стінах маєтку Тюдорів у Лінкольнширі (Англія) археологи виявили набір відьомських символів. Різьблення є апотропеїчними (магічними) знаками, які датуються початком XVII століття. Вони мали ритуальний характер.

Серед багатьох символів, знайдених у крилі для прислуги, є кола, призначені для відлякування демонів, а також перекриті V, які могли бути закликом до Діви Марії про божественний захист.

Також можна побачити ім'я колишнього власника маєтку, але перевернуте догори ногами. Можливо, це було прокляття на його адресу.

Магічні символи у маєтку Тюдорів English Heritage

Невідома картина Пікассо

У 1962 році італійський торговець мотлохом знайшов у підвалі вілли на Капрі згорнуте в рулон полотно. На ньому була зображена асиметрично намальована жінка в блакитній сукні.

Чоловік вставив картину в рамку і подарував своїй дружині, якій вона не сподобалася. Проте вона висіла в їхньому будинку та ресторані, яким вони володіли, протягом десятиліть.

Восени 2024 року експерти встановили, що на картині справжній підпис Пікассо. Ймовірно, це один з багатьох портретів фотографки Дори Маар, коханки художника. Наразі вартість картини складає 6 мільйонів євро.

Тепер її має засвідчити Фонд Пікассо.

Картина, яка, ймовірно, написана Пікассо Andrea LoRosso

Літографії Далі

Аукціоніст з Лондона знайшов 10 літографій Сальвадора Далі з автографами, коли оцінював антикваріат. Вони протягом 50 років лежали у гаражі власника, який придбав їх у 1970-х роках під час розпродажу галереї, що закривалася.

Літографії пішли з молотка у вересні. Їхня загальна вартість перевищила 25 тисяч доларів.

Знайдені літографії Далі Hansons Auctioneers

Мармуровий бог з каналізації

Мармурова скульптура грецького бога Гермеса протягом 1,6 тисячі років пролежала у каналізації. Влітку її знайшли болгарські археологи під час розкопок на місці стародавнього міста Гераклея Сінтіка.

Статуя добре збережена. Її висота близько 2 метрів. У каналізаційну систему її заховали, ймовірно, щоб захистити після землетрусу, який стався у 388 році нашої ери.

Статуя Гермеса, знайдена у каналізації DOBRIN KASHAVELOV/Contributor/Getty Images

Сцени давньоєгипетського життя

У гробниці, якій понад 4300 років, археологи знайшли барвисті розписи із зображенням життя у Давньому Єгипті.

Вона розташована в пірамідальному некрополі Дахшур. Написи на вапнякових фальшивих дверях до гробниці свідчать, що вона належала правителю на ім'я Сенеб-небеф та його дружині Ідут.

Описуючи малюнки людей і тварин, дослідник Стефан Зайдльмайєр сказав, що вони мають елегантні форми та досконале виконання.

Розписи у гробниці, яким понад 4000 років St.J.Seidlmayer/DAIK

Найдавніша відома помада

На південному сході Ірану археологи знайшли крихітну помаду віком 4 тисячі років.

Це кам'яна посудина, що містить суміш мінералів насиченого червоного кольору – гематит, манганіт, брауніт – і воскові інгредієнти на рослинній основі.

Ця помада вважається найдавнішою з відомих.

Найдавніша відома помада M. Vidale/F. Zorzi

Гігантський алмаз

Канадська гірничодобувна компанія знайшла у Ботсвані другий за величиною алмаз з коли-небудь знайдених – 2 492 карати.

Найбільшим є Cullinan вагою 3 106 каратів, знайдений у Південній Африці в 1905 році.

Другий за величиною алмаз у світі Lucara Diamond

Еротичні фрески

У невеликому будинку у Помпеях археологи виявили низку вишуканих еротичних фресок. Вони збереглися під шарами попелу.

Міфічні сцени зображують богиню кохання Венеру з її смертним коханцем Адонісом, а також Іпполіта, сина Тесея, який відкинув романтичні залицяння своєї мачухи Федри.

Фрески, знайдені у будинку в Помпеях Archaeological Park of Pompeii