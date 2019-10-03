Це не конфлікт, це "притирка": Михайло Радуцький прокоментував ситуацію в МОЗ

"Це не конфлікт, це "притирка".

Так в інтерв’ю УП прокоментував ситуацію в МОЗ голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

"Це моя особиста думка. І це не має відношення до політичних чи якихось системних речей. Прийшли нові люди, вони мають своє бачення, люди, які працювали в іншій команді, мають своє бачення.

Реклама:

Михайло Радуцький. Фото Ельдара Сарахмана

Тим паче, Зоряна сказала, що реформу зупиняти не будемо, в неї нема такого наміру. Будуть виправляти недоліки.

Тому це внутрішній конфлікт МОЗу і не розумію, чому туди мають втручатися інші гілки влади".

Він також додав, що це питання до міністра: "Мене намагаються вплутати в цю історію. Це управлінські речі".

На запитання, чи чув Михайло Радуцький аудіозапис зустрічі заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука з колективом директоратів МОЗ, на якому він підтверджує свої наміри звільнити очільницю директорату медпослуг Оксану Сухорукову через "різне бачення", він відповів:

"Навіть не хотів. Аудіозапис, зроблений кимось, і це внутрішня справа МОЗ, не слухав принципово. Читав статтю на вашому сайті. Але не хочу обговорювати".

Нагадаємо, конфлікт у МОЗ між новим політичним керівництвом та працівниками директоратів триває уже одинадцяту добу. Реклама:

23 вересня новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій. Вона відмовилась. Після цього заступник зібрав працівників директорату.

На зустрічі Загрійчук підтверджив наміри звільнити Сухорукову через "різне бачення" і переконував колектив не звільнятися.

"Знову починається ручне управління": як нове керівництво МОЗ хоче звільнити керівників директоратів. Аудіозапис

24 вересня міністерка пообіцяла невідкладно зустрітися через цю ситуацію з працівниками одразу після повернення в Україну. Зустріч одразу не відбулася.

Працівники МОЗ написали відкрите звернення до прем’єр-міністра з проханням втрутитись у ситуацію: "Дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров’я в Україні".

З того часу працівники вимагали зустрічі з міністром по цій історії.

27 вересня міністерка Зоряна Скалецька відреагувала у Facebook: "Не я цю війну почала, але я її завершу. Зустріч з колективом буде".

Вона відбулася 2 жовтня з усім колективом МОЗ, тривала 10 хвилин. Жодного запитання міністерці Зоряні Скалецькій працівники поставити не змогли.